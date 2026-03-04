Detectan actividad hidrotermal en el volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha obtenido la primera evidencia multidisciplinar de actividad hidrotermal en el volcán submarino de Enmedio, situado a más de 1.600 metros de profundidad entre Tenerife y Gran Canaria.

Los resultados, publicados en la revista científica 'Bulletin of Volcanology', no hacen referencia a una erupción volcánica, sino a la circulación de fluidos hidrotermales, un fenómeno clave para comprender mejor el vulcanismo submarino en Canarias y su impacto en el océano profundo.

Localización de los últimos terremotos en el volcán de Enmedio. / IGN

Un volcán oculto bajo el Atlántico

El volcán de Enmedio recibe su nombre por su ubicación intermedia entre ambas islas: se encuentra a unos 25 kilómetros de Tenerife y a 36 de Gran Canaria. Su base, de 3,5 kilómetros de diámetro, descansa a profundidades de entre 2.140 y 2.350 metros, mientras que su cima se sitúa a unos 1.600 metros bajo la superficie marina.

El estudio revela la existencia de una gran fractura que atraviesa el volcán de norte a sur y una depresión en uno de sus flancos, estructuras que favorecen la liberación de fluidos calientes desde el interior hacia el entorno marino.

Según explica Eugenio Fraile, investigador del IEO-CSIC y autor del trabajo, aunque estos procesos “ocurren de manera habitual en los fondos oceánicos terrestres, en el caso del volcán de Enmedio, apenas se había estudiado”.

Medio grado más caliente y más microorganismos

Las investigaciones, realizadas en colaboración con Geociencias Barcelona, el Instituto de Ciencias del Mar, la Universidad de Salamanca y la Universidad de La Laguna, confirman que el volcán presenta circulación activa de fluidos hidrotermales.

Este proceso se produce cuando el agua del mar se infiltra por fracturas de la corteza terrestre, entra en contacto con el calor interno del planeta y vuelve a emerger extremadamente caliente y rica en minerales.

Entre los hallazgos más destacados:

-La columna de agua sobre la cima del volcán es medio grado más caliente que el océano circundante.

-Se detectaron anomalías de temperatura y turbidez entre los 1.600 y 2.200 metros de profundidad.

-Se registró un aumento significativo de microorganismos.

-El amonio disuelto cuadriplica los valores normales.

Rafael Bartolomé, investigador del ICM-CSIC, señala que “los resultados indican que la actividad hidrotermal influye directamente en los procesos biogeoquímicos del océano profundo en esta zona del archipiélago”.

Por su parte, Adelina Geyer, investigadora del GEO3BCN-CSIC, detalla que las muestras de roca presentan alteraciones ricas en óxidos de hierro y microestructuras filamentosas asociadas a procesos biológicos, típicas de ambientes hidrotermales de baja temperatura.

Sin relación con erupciones ni con los enjambres del Teide

Los autores subrayan que la actividad detectada no implica una erupción volcánica ni está relacionada con los recientes enjambres sísmicos registrados en Las Cañadas del Teide.

La relevancia del estudio radica en que este tipo de volcanes submarinos, que constituyen la mayor parte del volcanismo del planeta, desempeñan un papel fundamental en los ciclos globales de nutrientes, la biodiversidad marina y el funcionamiento del océano profundo.

La investigación se ha desarrollado en el marco de varios proyectos liderados por el IEO-CSIC y se apoya en datos obtenidos durante campañas realizadas a bordo de los buques oceanográficos Ángeles Alvariño y Sarmiento de Gamboa.