La advertencia de un turista en Mallorca antes de alquilar coche: “Lo barato sale caro”

Un turista ha lanzado una advertencia que está corriendo como la pólvora entre quienes planean viajar a Mallorca: alquilar un coche a través de grandes plataformas puede acabar costando mucho más de lo que aparece en pantalla al hacer la reserva.

En un vídeo publicado en redes sociales, el viajero relata su experiencia y lanza un consejo directo: “Si hay una cosa que no deberías hacer al alquilar un coche en Mallorca es hacerlo a través de booking.com o plataformas similares”. Su testimonio ha provocado decenas de reacciones de otros usuarios que aseguran haber vivido situaciones parecidas en su llegada al aeropuerto de Palma.

El seguro que no sirve al llegar al mostrador

El problema, según explica, comienza con el seguro contratado online a través de intermediarios como Booking. Aunque en la reserva figura como cobertura incluida, al llegar al aeropuerto algunas compañías de alquiler no lo aceptan como válido.

Es entonces cuando el cliente se enfrenta a una decisión incómoda: contratar un nuevo seguro directamente con la empresa de alquiler o dejar un depósito que puede alcanzar los 1.000 euros. En muchos casos, además, es obligatorio presentar una tarjeta de crédito para bloquear esa cantidad como garantía.

“Acaban pagando otro seguro de la propia compañía. Si no lo hacen, tienen que dejar un depósito altísimo de entre 800 y 1.000 euros”, explica el turista en su mensaje.

De oferta atractiva a gasto inesperado

Lo que parecía una reserva económica puede transformarse rápidamente en un gasto mayor del previsto. Entre seguros duplicados, bloqueos en tarjeta y condiciones que no siempre quedan claras durante el proceso de compra, la factura final puede dispararse.

En los comentarios del vídeo, varios viajeros denuncian haber sufrido situaciones similares en Mallorca: reservas cerradas que obligan a rehacer el contrato en el mostrador o la imposibilidad de retirar el vehículo sin aceptar coberturas adicionales.