¿Es posible copiar en el examen MIR? Sanidad defiende el proceso ante las insinuaciones de trampas

La polémica ha envuelto el examen MIR 2026 desde su convocatoria. Las denuncias de "caos organizativo" en el proceso se arrastran desde antes de celebrarse la prueba, el 24 de enero. Ahora, tras conocerse los resultados provisionales -en Medicina, con 15.283 personas presentadas, hay 15.082 aprobados (98,68%)- la controversia arrecia con insinuaciones de trampas. La Asociación MIR España ha pedido al Ministerio de Sanidad una auditoría para investigar lo que considera falta de medidas de seguridad durante el examen. Una prueba, sostienen, en la que se ha copiado con el móvil, en muchas sedes no había vocales experimentados y se han cometido "múltiples irregularidades".

Pero, ¿es posible copiar en un examen como el MIR?. EL PERIÓDICO ha trasladado esta pregunta al Ministerio de Sanidad. Desde el departamento que dirige Mónica García responden que "se confía en el proceso". Eso sí, admiten que se han dado casos de personas a las que se ha pillado y se ha expulsado del examen, sin referirse a fechas concretas.

El runrún de los últimos días sobre lo sucedido el 24 de enero ha puesto en el ojo del huracán a la número 1 en la clasificación de resultados de este año: Elena Bianca Ciobanu, una alumna de la facultad de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Reus. La médica de origen rumano ha conseguido la mejor calificación. Ha obtenido, según las plantillas, una puntuación de 188 netas sobre 200. Un récord de aciertos, como ella misma reconocía este lunes en conversación con este diario.

En la excelencia de la médico de origen rumano es donde, precisamente, hay quien quiere ver algo sospechoso. La Asociación MIR España se remite a los "múltiples testimonios recibidos" de que este año se ha copiado con el móvil en el examen, en muchas sedes no había vocales experimentados y se han cometido "múltiples irregularidades". Indican, en esa tesis de la falta de seguridad del examen, que incluso se ha constatado algún caso de gafas de inteligencia artificial (IA), "y podría haber muchos más".

Daniel Selva, secretario general de la entidad, admite a este diario que les han llegado "quejas de que el baremo académico no está correcto. Es verdad que ahora, que está entrando la inteligencia artificial, han empezado a aparecer sospechas, rumores... Lo que estamos es preocupados porque el examen MIR es una prueba con mucho prestigio. Nos preocupa que pueda restar credibilidad a un proceso en el que hay mucho sacrificio", indica.

Pero, ¿por qué se desconfía del resultado obtenido por Elena Bianca Ciobanu? ¿Están acusando de copiar a la médica? "Ni acusamos a nadie, ni personalizamos, porque, al final, ni nos corresponde, ni tenemos tampoco las pruebas. Y siempre queremos ser muy respetuosos con el ordenamiento jurídico y con la forma de hacer las cosas. Pero sí que sentimos un poco la responsabilidad de poner sobre la mesa estas sospechas porque creemos que hay que trabajar para mejorar las garantías del examen", abunda Daniel Silva.

La URV afirma que la número 1 del MIR nunca ha tenido ningún expediente por haber copiado

Aunque la Asociación MIR España evita apuntar a nadie, su presidente, Jesús Arzúa Moya, sí indicaba a EFE que, desde 2025, se ha roto el patrón y ya el año pasado se dieron "casos llamativos de médicos" que se situaban en el 'top 10' del examen, pero sus expedientes académicos estaban por debajo del 8. "Este año, la número uno del MIR tiene una expediente por debajo del 6,5; en 2025, la mejor puntuación de un médico con esa nota de expediente supuso en el MIR el puesto 1.458; y en 2024, el 1.374 y así sucesivamente", justificaba.

Este mismo lunes, Elena Bianca Ciobanu Selaru, de 41 años, mostraba el disgusto que le están generando este tipo de recelos ante la nota que ha obtenido, la mejor de España, y las insinuaciones que se están haciendo de que podía haber copiado. "Es cruel", señalaba a este diario quien llegó a nuestro país en el 2000, comenzó a estudiar Medicina con 34 años en la Universitat Rovira i Virgili y quiere quedarse a trabajar en Catalunya.

Precisamente desde esta institución académica, donde se graduó, indican a EL PERIÓDICO que la estudiante nunca ha tenido ningún expediente por haber copiado. Añaden que no les corresponde pronunciarse en torno a un tema en el que ni son los organizadores, ni quienes corrigen el examen, que organiza Sanidad. Tras la publicación de los resultados provisionales y el periodo de reclamaciones, los resultados definitivos del examen MIR se conocerán a finales de marzo. Es entonces, señala la URV, cuando podrán pronunciarse sobre la nota obtenida por la médica. En este momento, añaden, no pueden "poner en duda, ni a ella, ni cómo ha hecho el examen, ni cómo se ha corregido".

Ciobanu Selaru sostiene, en su defensa, que todo lo obtenido desde que está en nuestro país ha sido a base de esfuerzo. "Estar en primera línea no trae nada bueno. Todo el mundo habla y todo el mundo se toma la molestia de poder opinar. He llegado hasta aquí pero poquito a poco, paso a paso", señala cuando se le pregunta por las quejas que están inundando las redes por parte de los MIR sobre ese baremo académico del examen y sobre la posibilidad de que haya hecho trampas en la prueba.

"Yo hubiese preferido ser la número 4, número 5, número 20, y no tener que estar con esta ansiedad todo el rato de que se habla que soy rumana, que no sé qué de que he hecho trampas", dice la médica

"Yo hubiese preferido ser la número 4, número 5, número 20, y no tener que estar con esta ansiedad todo el rato de que se habla que soy rumana, que no sé qué de que he hecho trampas... cosas tan sensacionalistas. Me da angustia, no me deja disfrutar de todo el esfuerzo que he hecho", se lamenta.

Elena hizo el examen en Barcelona. "Apliqué mi teoría y mi estrategia. Cuando salí me acuerdo perfectamente que había corrillos de personas. Yo no sabía si lo había hecho bien o mal. Mis compañeros me decían que no sabían la respuesta a una pregunta que a mí me pareció excesivamente fácil. Me pareció un examen complejo, pero asequible", señala a este diario.