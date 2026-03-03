Los influencers más destacados del mundo gaming, de la música y de los esports se dan cita en Oviedo: consigue aquí las entradas para asistir al evento

El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo acogerá del 20 al 22 de marzo de 2026 la primera edición de FanMedia Con, la primera edición del Festival de Cultura Fan y Creación que propone un diálogo entre entretenimiento digital, cultura contemporánea y experiencia presencial. Concebido desde la perspectiva de los propios creadores de contenido y pensado para responder a las dinámicas reales de sus comunidades, FanMedia Con nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro transversal para públicos muy diversos que hasta ahora se relacionaban principalmente a través de la red.

Seguidores del gaming y los eSports, amantes de la cultura geek, pop y audiovisual, público interesado en la divulgación y la creación digital, el cómic, la música o la ciencia, y también quienes entienden la gastronomía como una forma más de cultura y experiencia compartida encontrarán en FanMedia Con un espacio común. Durante tres días, Oviedo se convertirá en punto de encuentro para miles de personas interesadas en las nuevas formas de creación y consumo cultural.

Lejos del formato de feria tradicional, el festival plantea una programación pensada para vivirse de principio a fin, combinando contenidos en directo, encuentros con creadores, talleres, exposiciones, espectáculos y actividades participativas. La propuesta busca trasladar comunidades nacidas en internet del ámbito digital al espacio físico, favoreciendo experiencias compartidas y una relación más directa entre disciplinas, públicos y formatos: de la pantalla a la realidad.

Uno de los pilares del evento será precisamente el encuentro presencial entre creadores de contenido y sus comunidades. FanMedia Con está concebido como un espacio donde los seguidores podrán conocer en persona a los creadores que forman parte de su día a día digital, compartir experiencias, asistir a grabaciones en directo, participar en actividades conjuntas y establecer una relación más cercana y tangible, más allá de la pantalla.

Otro de los grandes ejes de la experiencia será el diálogo entre el mundo digital y el espacio físico, a partir de una concepción híbrida del ocio y la cultura contemporánea. Charlas, podcasts en vivo, competiciones de videojuegos, experiencias de realidad virtual, exhibiciones artísticas, encuentros con creadores de contenido o actividades gastronómicas tematizadas convivirán en una programación diseñada para activar la participación del público.

Dentro de esta programación, la cultura geek y el juego analógico ocuparán un espacio destacado, con áreas dedicadas a juegos de rol, juegos de mesa, juegos de cartas coleccionables —como Magic: The Gathering— y otras formas de ocio que fomentan la creatividad, la estrategia y la interacción social. Partidas abiertas, demostraciones y actividades participativas permitirán que públicos de todas las edades se acerquen a estas disciplinas. La experiencia contará también con la presencia de artesanos y creadores seleccionados vinculados a la cultura geek y pop, que aportarán una dimensión creativa y artesanal a través de ilustración, fantasía, ciencia ficción y piezas de coleccionismo.

The Corvus Clan, anfitrión de lujo

The Corvus Clan es el motor conceptual y empresarial del evento. Con más de una década de trayectoria y más de ocho millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram, X y Twitch, es una de las figuras más reconocibles del ecosistema gaming y de la creación de contenido en español. The Corvus Clan consolida el espíritu de la experiencia: cercano a la comunidad, intergeneracional y atento a las nuevas formas de narrar y consumir cultura. Además, el certamen contará con un maestro de ceremonias de excepción, Daniel Fez, con tres millones de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram.

Junto a ellos, FanMedia Con contará con la presencia de más de 50 creadores de contenido y divulgadores de primer nivel, referentes en ámbitos como los videojuegos, la ciencia, la inteligencia artificial, el cine, el cómic, la gastronomía o la cultura audiovisual. Entre los nombres ya confirmados figuran Doctor Fisión, divulgador científico con una amplia comunidad en redes; Nexxuz, una de las voces más reconocidas del análisis cultural y el entretenimiento digital; Cenando con Pablo, uno de los proyectos gastronómicos más seguidos del panorama digital; Tomás Castellanos, inventor y divulgador tecnológico conocido por sus apariciones en el programa de televisión El Hormiguero; o StripMarvel, referencia imprescindible en el análisis de cine y cómic. A ellos se suma Kryptonia Collectibles, proyecto expositivo de alto nivel que llega a FanMedia Con tras su reciente presentación en la San Diego Comic-Con de Málag. A todos ellos se irán sumando nuevos talentos y referentes del ecosistema creativo en las próximas semanas.

La programación de FanMedia Con incluirá, entre otros contenidos, un área dedicada al gaming y los eSports —con torneos, juego libre y experiencias inmersivas—, espacios para juegos de mesa, más de un centenar de horas de charlas y conferencias sobre cine, videojuegos, tecnología, divulgación científica, literatura o creación digital, espacios para el cómic, la ilustración, el arte y la artesanía, concursos y exhibiciones de cosplay y K-pop, así como una agenda de espectáculos y música en directo.

La gastronomía tendrá también un papel protagonista, con talleres y cenas temáticas que combinarán tradición asturiana e internacional —del cachopo y la sidra a la cocina japonesa y coreana— con algunos de los universos más populares de la cultura pop, como Juego de Tronos, Star Wars o Harry Potter. Estas propuestas contarán con la participación de chefs reconocidos con Estrellas Michelin y Soles Repsol, integrados junto a creadores gastronómicos en una programación pensada para ampliar el perfil de público y activar todos los sentidos como parte de la experiencia cultural de la experiencia.

Un escenario de película

FanMedia Con se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, un espacio emblemático diseñado por Santiago Calatrava, con 15.640 m², un vestíbulo de 2.750 m², con capacidad para acoger a miles de asistentes y dotado de uno de los auditorios más singulares del país, con más de 2.000 butacas y escenario de donde se rodaron secuencias de la película Los 4 fantásticos. La elección de Oviedo como sede subraya la voluntad de los organizadores de descentralizar este tipo de grandes experiencias y situar al norte de la península en el mapa de las nuevas citas culturales vinculadas al entretenimiento y la creación digital.

Más allá de las fechas de la experiencia presencial, FanMedia Con se articula también a través de FanMedia, una plataforma digital permanente que estará disponible antes y después de la celebración presencial. Pensada como un espacio centrado en los usuarios, FanMedia mantiene viva la experiencia con contenidos exclusivos, actividades y acciones participativas, conectando a creadores, público y marcas. Su formato incorpora dinámicas de gamificación que permiten a los usuarios obtener recompensas por interactuar y disfrutar del contenido de sus creadores favoritos, ampliando y prolongando el impacto de la experiencia en el tiempo.

El evento está organizado por TheCorvusClan S.L.