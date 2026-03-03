¿Dónde desayunan los vecinos de toda la vida en Palma?

Un vídeo grabado en Palma ha puesto el foco en una pregunta sencilla: ¿dónde desayunan los vecinos de toda la vida? La escena, registrada por un creador de contenido y que se ha hecho viral en redes sociales, muestra cómo el joven se acerca a dos hombres mayores en plena calle para pedirles una recomendación sincera, de esas que no aparecen en las guías.

La respuesta fue directa y sin rodeos: el Mercat de l'Olivar. “En la sección de pescado hay bares y todo. Calidad-precio, bien”, le explica uno de ellos, sugiriendo que allí encontrará un buen variat, plato clásico del berenar mallorquín más tradicional.

El desayuno de los jubilados: mercado, barra y conversación

Para muchos palmesanos veteranos, el desayuno no es solo una comida, sino un ritual social. A primera hora, los mercados municipales y bares de barrio se llenan de personas mayores que leen el periódico, comentan la actualidad y comparten café, llonguet o variat apoyados en la barra.

El Mercat de l’Olivar es uno de esos puntos de encuentro. No es raro ver mesas ocupadas por grupos que repiten rutina cada mañana. El atractivo, según los propios vecinos, está en la combinación de producto fresco, precios ajustados y ambiente familiar.

“Yo quiero ir a los sitios a los que va usted”

En el vídeo, el joven, que explica que viene de Granada, insiste en que busca autenticidad. “Yo quiero ir a los sitios a los que va usted”, le dice a uno de los hombres. Los vecinos mayores actúan en la práctica como prescriptores informales. Son ellos quienes conocen qué bares mantienen el precio y en qué barra el producto es de proximidad.

Debate abierto: ¿cuál es el desayuno más auténtico?

El vídeo ha generado conversación en redes sobre cuáles son los verdaderos templos del desayuno en Palma. Más allá del Mercat de l’Olivar, el debate refleja una idea compartida: los vecinos de toda la vida prefieren lugares sin pretensiones, con trato cercano y platos reconocibles. Espacios donde el desayuno es asequible y la conversación forma parte del menú.