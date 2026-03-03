Béns d’Avall, el restaurante mallorquín donde comieron Michelle Obama y el rey Juan Carlos, pone fin a su etapa actual

Béns d’Avall, el restaurante de Sóller con una estrella Michelin, ha decidido poner fin a su etapa actual. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, a través de un comunicado en el que anuncia un nuevo proyecto previsto para 2027. “Cerramos una puerta para abrir otra, pero la pasión continúa”, señala el equipo de un establecimiento que a lo largo de sus más de 50 años de historia ha tenido como comensales a Michelle Obama, la actriz Halle Berry, el rey Juan Carlos, los actores Pierce Brosnan y Michael Douglas o el Nobel de literatura Marios Vargas Llosa, entre muchos otros rostros famosos.

“Tras más de medio siglo de trayectoria en la alta cocina, anunciamos el cierre de nuestra etapa actual. A partir del 1 de marzo pondremos fin a un ciclo que ha marcado la evolución gastronómica de las Baleares”, anuncia un negocio familiar que regetan el chef Benet Vicens, su esposa Catalina Crifre y su hijo Jaume.

Los motivos de este punto y seguido

La decisión, según explican, responde a “una reflexión estratégica orientada a la evolución del proyecto y a su adaptación a nuevos formatos de hospitalidad y creatividad culinaria. No se trata de un punto final, sino de una transformación”.

Michelle Obama, durante una de sus visitas al Béns d'Avall / MANU MIELNIEZUK

Sobre el nuevo proyecto, que verá la luz a lo largo de 2027, apuntan que será una iniciativa que “mantendrá los valores y la esencia construidos durante décadas, incorporando una mirada contemporánea y una propuesta renovada tanto en cocina como en sala”.

Una larga y rica historia

El Béns d’Avall, en la carretera que conduce de Sóller a Deià, tiene su origen en 1971. Desde entonces Benet Vicens se centró en la renovación de la cocina balear, trabajando con producto local y de temporada.

La cocina de Béns d'Avall y el entorno privilegiado en el que se encuentra han llamado la atención de muchos personajes famosos a lo largo de su historia. Una de las visitas que tuvo más repercusión fue la de Michelle Obama. “Vino con todo su equipo, unas 15 de personas, y todos comieron en el restaurante. Fueron muy discretos, no molestaron a nadie. Antes de irse, Michelle vino a saludarnos, pero no quiso fotos”, explicó en su día Catalina Cifre. La ex primera dama ha visitado el restaurante en varias ocasiones, pidiendo delicias como jamón de porc negre mallorquín, carpaccio de gamba o llobarro a la mallorquina.

Comer en el Béns d'Avall, un placer para todos los sentidos / Pere Joan Oliver

El rey emérito también ha sido otro cliente habitual de la casa, adonde solía ir “con uno o dos amigos" para entregarse a uno de sus platos preferidos: langosta cocinada al vapor con agua de mar.

Noticias relacionadas

El secreto del éxito del restaurante Béns d’Avall es “hacer las cosas bien y con amor”, afirmó Catalina Mayol, su fundadora y primera cocinera, el año pasado en la feria Horeca Mallorca 2025, cuando recogió un premio a la cocina emblemática.