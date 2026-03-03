Álex Calvo, vigués residente en Dubái: "Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales"

Testigos de excepción de un momento histórico, pero ya repuestos del susto inicial. En Emiratos Árabes Unidos se estima que viven actualmente unos 30.000 españoles en los que se entremezclan diferentes profesiones y rangos salariales. En el caso de Dubái, la representación viguesa está encabezada por los entrenadores y cuerpo técnico del Fursan Hispania, el club propiedad de Míchel Salgado en el que ejerce de entrenador Pablo Coira y juega el cangués Robert Carril. Álex Calvo Guantes (Vigo, 1989) lleva apenas un año en él, pero ya sabe lo que es estar en primera línea en un conflicto internacional.

El bombardeo por parte de Irán el sábado les cogió por sorpresa al ser la primera vez en su vida que veían a misiles, drones y otras defensas antiaéreas, aunque algunos colegas de otros países de Oriente Próximo lo normalizaban al verse durante años en condiciones similares. «No nos hemos visto en peligro», insiste mientras ironiza sobre cómo está teniendo él que tranquilice a sus allegados por teléfono. «Lo único que escuchamos son los ruidos», asegura, «como de fuegos artificiales» con varias horas de separación entre sí.

Entre las recomendaciones que les han trasladado está la de alejarse de cristales y ventanas ante la caída de posibles cascotes; suspendiéndose las clases presenciales hasta el miércoles en los diferentes niveles de enseñanza. Sin embargo, la situación es de normalidad en diversos puntos. Exceptuando las colas para compras básicas el primer día, «menos impulsivas que con el COVID», se puede ver los centros comerciales o playas todavía llenos. En cualquier caso están en contacto permanente con el consulado y el gobierno local se ha hecho cargo de la ampliación de estancias en los hoteles para los turistas.

El preparador llegó allí después de dirigir a varios equipos cadetes y juveniles de Coruxo, Celta y Gran Peña. En este último llegó a tener a sus órdenes al último canterano que ha debutado en Primera, Andrés Antañón, antes de enrolarse con su familia en esta aventura asiática. Mientras charla con FARO desde su domicilio se escucha de fondo a algunos cazas sobrevolando la ciudad, aunque lo asumen ya con normalidad. Este miércoles el Fursan Hispania jugará los dieciseisavos de final de la Copa del Presidente ante el Legentus FC, motivo por el cual han seguido acudiendo a los campos de entrenamiento.

Entrenamiento del Fursan Hispania tras el inicio de los ataques de Irán / FdV

Bulos y un plan de evacuación

En cualquier caso ha sufrido ya los efectos de la desinformación y los bulos en redes, ya que su propia madre le llamó preocupada diciendo que estaba viendo un ataque sobre el icónico Burj Khalifa que preside el cielo emiratí con 830 metros de altura. «Éste no es, será otro porque lo estoy viendo», replicó mientras oteaba al rascacielos desde su ventana. Es por ello que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos anunció a las pocas horas que se impondrían multas importantes a quienes difundieran fake news relacionadas con el ataque.

Aunque «la situación no es agradable», pero plan de evacuación no hay porque «no es necesario en este momento», según relata desde el Golfo Pérsico. Entre sus planes no está el regresar a España y es optimista respecto a la duración de estos ataques, ya que cree que más pronto que tarde se impondrá la vía diplomática.