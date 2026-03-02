Therians en el Parlament balear

«¡Menudos pájaros!... Siempre igual… PP y Vox votaron en contra del derecho a la vivienda digna para los residentes. Solo les faltó cantar de pie como cacatúas el himno a la especulación inmobiliaria. Tal vez en el próximo pleno se superan, se autoperciben buitres y levantan las dos manos a favor del hambre para que no queden dudas», vomita Paco el miércoles pasado en el grupo de WhatsApp Inquilinos forever, que tiene con sus excompañeros de la ESO, y envía una foto de un artículo de Diario de Mallorca.

La noticia explica que ambos partidos rechazan en el Parlament una iniciativa de la izquierda ecosoberanista que buscaba limitar, de forma temporal y en municipios tensionados, la compra de viviendas por parte de no residentes y grandes tenedores, así como impedir su adquisición a personas jurídicas.

Paco suspira, se recuesta en el sillón y prende un cigarrillo. Mira por la ventana la calle silenciosa iluminada por un farol en la noche fría. Acaba de llegar a su piso en Palma exhausto de trabajar. Comparte con un amigo chino, una trombonista francesa y un informático colombiano, que ama escuchar salsa y cumbia a toda hora. Después pega un salto y va hacia la nevera. Coge una cerveza, abre la aplicación del banco en el móvil y confirma que en febrero no ahorró un mísero euro. «Es cierto que este mes fui al dentista», recuerda, y lanza humo por la boca.

De repente entra un mensaje, lee con atención. «Lo más grave es que no hicieron ninguna contrapropuesta los perritos falderos del poder, con más de una propiedad cada uno y un sinfín de privilegios», responde Aina sentada en un bus del TIB, a poco de bajarse en la Intermodal de regreso de su trabajo en Manacor.

«¿De verdad se sorprenden?», pregunta Antònia, mientras cena en su habitación en el piso donde vive con tres desconocidos en Algaida. «Vaya moscas cojoneras. ¡Qué pesados! Lo único que les preocupa es la propiedad privada de los dueños de todas las cosas. Repiten el mismo cuento de siempre como loros. ¿Dónde vive esta gente? ¡Están como cabras! Votan en contra de los trabajadores que les sirven en los bares, de las enfermeras que atienden a sus padres, de los profesores que enseñan a sus hijos. La posibilidad de acceder a un alquiler digno o a la compra de una vivienda organiza la vida. Es salud mental. Se ve que ellos la tienen muy organizada», añade, picando una porción de ensaladilla.

«De acuerdo con todo, pero más perra que Niebla la propuesta de Més», escribe Manolo. «Pretenden establecer restricciones de carácter extraordinario. ¿Extraordinario? Parecen gallinas. ¡Cuánta pereza intelectual! Falta osadía, imaginación, argumentos. Por eso no los votan ni sus parientes», resume.

«Parece que la izquierda pretende organizarse alrededor de Rufián. Nada mal, encima está como un toro», describe Aina con tres corazones.

«Una amiga argentina diría que es un potro», agrega Antònia con la carita que guiña el ojo.