El restaurante Voro, del chef Álvaro Salazar, afronta la nueva temporada con su tercer Sol y un único menú de 23 servicios

El chef jiennense Álvaro Salazar afronta la nueva temporada del restaurante Voro con el respaldo del tercer Sol de la Guía Repsol, el único concedido en Baleares este año, y con un cambio relevante en su propuesta: un único menú degustación de 23 servicios, el más extenso desde su apertura en 2018.

El nuevo recorrido gastronómico del restaurante ubicado en Canyamel (Mallorca), que abrirá sus puertas el 20 de marzo, gira en torno a una oferta que Salazar define en una entrevista con EFE como "más esencial" pero "igualmente técnica y ambiciosa".

Hasta ahora, Voro ofrecía dos menús, uno de ellos aún más largo, una fórmula que el chef de Linares ha decidido simplificar para concentrar la experiencia en un único itinerario culinario que sumerja al comensal en una cocina "con alma andaluza" y guiños al Mediterráneo.

Para Salazar, lograr el tercer Sol de la Guía Repsol supone "un espaldarazo para todo el equipo", si bien reconoce que el mayor reconocimiento es tener el restaurante lleno y sentir la expectativa de cada servicio.

El chef admite que este nuevo galardón no altera la exigencia interna del proyecto. "Nuestro compromiso con la excelencia ha sido siempre el mismo: evolucionar día tras día e intentar ser mejores cada año", explica Salazar, para quien este nuevo premio no supone una presión añadida, sino que refuerza la convicción de perfeccionar su trabajo.

La identidad culinaria de Voro se asienta en una cocina "mediterránea, creativa y atrevida", resalta, pero también "coherente" y centrada en el disfrute: "El objetivo es que cada cliente viva algo inolvidable".

Salazar rehúye del encorsetamiento que tradicionalmente se asocia a la alta gastronomía y defiende una experiencia cercana, en la que el comensal sea el protagonista.

B. Ramon

El paisaje mallorquín y el producto local son "determinantes" en la construcción del nuevo menú de su restaurante. "Soy el cocinero que soy gracias a la isla donde vivo", admite Salazar, quien apunta a la estacionalidad mediterránea como uno de los puntos de partida para iniciar la temporada y definir el servicio.

La narrativa del nuevo menú de Voro se articula en torno al ciclo diario del sol, una metáfora que traslada al comensal un recorrido sensorial desde el "despertar" de las papilas gustativas hasta un final más reconfortante, en paralelo al transcurso del día.

Salazar vincula esta idea con la dedicación integral del equipo, que trabaja desde primera hora de la mañana para ofrecer un único servicio nocturno. Para él, el reto consiste en trascender la esencia del producto cotidiano y dotarlo de una nueva dimensión técnica y conceptual.

En el plano organizativo, el cocinero de 40 años defiende un modelo de liderazgo basado en el compañerismo y la implicación compartida, alejado de las prácticas autoritarias históricas en algunas cocinas.

Preguntado sobre si el éxito pesa o libera, reconoce que puede suponer una cierta limitación creativa, ya que se consolida una identidad "muy reconocible", si bien él trata de seguir explorando nuevas vías. "Busco la perfección sabiendo que nunca la encontraré", añade.

Salazar, que este año desarrollará una colaboración puntual en un restaurante de Barcelona con un menú de cinco platos significativos de su trayectoria, subraya que su prioridad seguirá siendo Voro y su presencia constante en cocina.

Con el inicio de la temporada de su restaurante en Canyamel, que también cuenta con dos estrellas Michelin y suma en su bodega 300 referencias de vinos, el chef espera demostrar la madurez técnica alcanzada en los últimos años. "El objetivo es seguir creciendo y sorprendiendo", concluye.