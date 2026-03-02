Tragedia ferroviaria
Las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz se abrirán este jueves en Madrid
El Tribunal de Instancia de Montoro autoriza el volcado de información en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, en el Ministerio de Transportes
Pilar Cobos
El volcado de información de las cajas negras (registradores únicos) de los trenes Iryo y Alvia siniestrados el 18 de enero pasado en Adamuz se desarrollará finalmente este jueves, 5 de marzo, en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en Madrid.
Así lo ha autorizado el Tribunal de Instancia de Montoro, cuya plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción dirige la investigación de las causas de la catástrofe. Esta prueba se llevará a cabo en el Ministerio de Transportes, donde tiene su sede la CIAF y donde ya se encuentran estos equipos.
En concreto, la jueza ha autorizado el acceso, extracción y análisis del contenido de los registradores, y también el acceso a los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo, cuyos últimos coches descarrilaron y chocaron con el Alvia que circulaba en sentido contrario.
La apertura de las cajas negras se efectuará por la empresa fabricante de los equipos, en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento. Entre otras medidas, la jueza establece que se obtendrán evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos.
La Policía Judicial podrá conservar una copia en su poder para continuar desarrollando diligencias de investigación y deberá entregar otra copia "de forma inmediata" al juzgado. Esta quedará bajo custodia de la letrada de la Administración de Justicia. En esta línea, la prueba se efectuará, asimismo, en presencia del LAJ.
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Morlanes, sobre la situación del Mallorca: 'Demichelis nos hará ver que no somos tan malos como la tabla refleja
- Luna de miel con final inesperado: Siete mallorquines atrapados en Malé por los bombardeos a Irán
- Un edificio inacabado desde hace 20 años en Andratx se transformará en pisos de precio limitado para residentes
- Aida Ordóñez, mallorquina que viu als Estats Units: «La gent aquí no camina: s’empra el cotxe per a qualsevol cosa»
- Un fondo de inversión compra un edificio en Palma y deja a cuatro familias al borde del desahucio
- El excursionista Antoni Servera: “La Gran Ruta del Llevant es diferente y accesible para todos”
- La ZBE de Sóller arranca con un aluvión de turistas saltándose las restricciones