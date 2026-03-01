El restaurante Sa Tanqueta de Randa gana el I Concurs de Cuina amb Sobrassada

El restaurante Sa Tanqueta de Randa ha ganado este domingo, 1 de marzo, el I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP con su Costella de Porc Negre, patató y sobrasada en texturas. El cocinero David Alzate se ha impuesto a sus compañeros de Übeck, Arume Sake Bar y Bellaombra y ha logrado el premio de 600 euros.

Los miembros del jurado y los cocineros concursantes. / GUILLEM BOSCH

La final de este concurso, promovido por el Consejo Regulador IGP Sobrassada de Mallorca y la conselleria de Agricultura, ha tenido lugar este domingo al mediodía, en un abarrotado parque de sa Feixina, dentro del programa de actividades por el Dia de les Illes Balears. Los cuatro restaurantes finalistas competían tras haber sido seleccionados de entre los 22 participantes iniciales. El primero en presentar su plato ha sido David Alzate, con ese costillar de porc negre en el que ha incorporado la sobrasada en tres texturas diferentes, en una tierra, en el glaseado y en una espuma.

Cada cocinero ha dispuesto de 15 minutos para acabar su propuesta y emplatarla para presentarla al jurado, formado por José Cortés, presidente del jurado y chef galardonado con el Premi Ciutat de Palma de gastronomía en enero de 2026; Antònia Maria Torres, directora del Jurado de Cata de Sobrassada de Mallorca; Isabel Pedrosa, miembro del Panel de Cata de Sobrassada de Mallorca; y Alfonso Robledo, presidente de la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears (Ferib).

Pablo Izquierdo, de Übeck, en plena elaboración. / GUILLEM BOSCH

Tras Alzate, ha subido al escenario Pablo Izquierdo, de Übeck, quien ha elaborado una tapa fría llamada Porc Negre, con forma de cerdo y se podía comer en dos bocados.

En tercer lugar ha concursado Albert Marín, de Arume Sake Bar, con un Calamar y texturas de sobrasada. Por último, José Manuel Mingorance, de Bellaombra, con una sepia lacada en Sobrassada de Mallorca IGP y vermut rojo, patató de Sa Pobla y crujiente de pan de sopas mallorquinas y sobrasada.

Durante la cata de los platos finalistas, José Cortés, como presidente del jurado, ha comentado que un plato ganador debía ser “equilibrado, cohesionado y que se vea que la sobrasada es protagonista, con un proceso creativo o una receta tradicional muy bien hecha”. En todo caso, “lo importante es el sabor”. De esta primera edición del Concurs de Cuina amb Sobrassada también ha destacado “la gran variedad de estilos y maneras de cocinar” este producto.

Albert Marín, ultimando su calamar. / GUILLEM BOSCH

Antònia Maria Torres ha mencionado que la selección de los finalistas ha sido muy reñida, con empate incluido, motivo por el que han sido cuatro los restaurantes que han llegado a esta fase y no tres como estaba previsto en las bases.

Isabel Pedrosa ha coincido con Cortés en que lo importante de los platos que concursaban erael sabor de la sobrasada, mientras que Alfonso Robledo ha manifestado que el objetivo de concursos como este es que haya más platos con este producto mallorquín en las cartas de todos los restaurantes.

José Manuel Mingorance ha concursado con una sepia lacada en sobrasada y vermut rojo.. / GUILLEM BOSCH

La final del I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP ha concluido al cabo de una hora, tras la deliberación de los miembros del jurado, que han proclamado a Sa Tanqueta de Randa como ganador.