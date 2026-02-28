El popular mercadillo de Las Dalias de Ibiza llega a Mallorca
La cita, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo, ya se está promocionando durante la Diada de les Illes Balears en sa Feixina
El Mercado de las Dalias de Ibiza viaja por primera vez a Mallorca en una nueva edición del proyecto Dalias on the Road, iniciativa que expande el icónico mercado más allá de Sant Carles. La cita se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo en Es Molí de Calvià, pero como antesala, esta iniciativa se está dando a conocer en la Diada de les Illes Balears en sa Feixina, y el público podrá adquirir entradas para el mercado a un precio promocional a través de la web hayganasdeconcierto.com.
El encuentro en Mallorca contará con la presencia de los artesanos originales y creadores habituales de Las Dalias. En el mercado convivirán propuestas de moda, artesanía, joyería, decoración, arte, accesorios y piezas únicas, en un entorno “cuidado y lleno de personalidad”, según indica la organización.
Miki Jaume, gerente de Grup Trui, impulsora de esta iniciativa, destaca que esta llegada supone «un gesto claro de colaboración, conexión y celebración» de la identidad compartida entre islas. Por su parte, Juanito Marí, propietario de Las Dalias Ibiza, señala que «es el momento de que las islas hermanas se abracen».
Esta edición especial se enmarca en el proyecto Dalias On The Road, la expansión del icónico mercado más allá de Sant Carles, donde nació en 1985 con apenas cinco puestos y donde hoy reúne a más de 250 artesanos, diseñadores y creadores de todo el mundo.
