Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Font TeixHallan cadáveres PortocolomJaime AngladaNuevo entrenador RCD MallorcaFira del RamPrograma Dia de les Illes Balears
instagramlinkedin

Sombras & pliegues

El chaleco se convierte en la pieza estratégica de la primavera

Pensábamos que el chaleco era una prenda reservada al traje clásico y a contextos estrictamente formales. Esta primavera demuestra justo lo contrario: es versátil, estiliza y resuelve con elegancia esos días en los que la temperatura cambia cada pocas horas

El chaleco se convierte en la pieza estratégica de la primavera

El chaleco se convierte en la pieza estratégica de la primavera / .

Xisca Bosch

El entretiempo siempre plantea el mismo dilema: salir demasiado abrigada o quedarnos cortas. El chaleco aparece como solución inteligente porque aporta estructura sin peso y sofisticación sin rigidez. Tiene la capacidad de transformar un conjunto sencillo en una propuesta con intención.

El modelo sastre ligeramente entallado es el más poderoso. Sobre una camisa blanca masculina y pantalones de pinzas construye un conjunto impecable. Si se coordina con un pantalón de pinzas el efecto es pulido y profesional; con un palazzo fluido estiliza y alarga visualmente la silueta. La clave está en el equilibrio entre líneas rectas y movimiento.

El traje de tres piezas regresa con una lectura mucho más contemporánea. Pantalón, blazer y chaleco coordinados permiten jugar con las capas según avance el día, pero también reinterpretar el clásico uniforme profesional con un aire más decidido y actual. Además, el chaleco sastre no termina su recorrido en primavera. Es una prenda que seguirá funcionando durante todo el verano si se combina con camisetas básicas de algodón de manga corta o incluso llevándolo directamente sobre la piel para un efecto más depurado. Así, en pleno verano, mantiene la estructura del conjunto sin aportar calor innecesario y se convierte en una pieza clave para estilismos sofisticados y frescos a la vez.

Los chalecos de punto introducen un matiz más relajado, pero igualmente refinado. Funcionan especialmente bien sobre camisas amplias o blusas ligeras y combinados con vaqueros estructurados o faldas midi generan un contraste muy interesante entre lo clásico y lo contemporáneo. El color también juega un papel importante: rojo, azul marino, gris o beige aportan carácter sin perder sobriedad.

Para quienes buscan un impacto mayor, los chalecos largos, casi a modo de abrigo sin mangas, estilizan cuando se llevan abiertos sobre conjuntos monocromáticos y aportan verticalidad a la figura.

Noticias relacionadas

No se trata solo de sumar una prenda más, sino de entender el chaleco como eje del conjunto. Puede marcar la silueta, aportar color, introducir textura o reforzar un mensaje de seguridad y estilo propio. Esta primavera no acompaña al estilismo, lo lidera.

¿Quieres más información?

* Visita la página web de Xisca Bosch, asesora de imagen personal y corporativa.

TEMAS

  • Primavera
  • verano
  • Sombras & Pliegues
  • Moda
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents