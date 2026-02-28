El chaleco se convierte en la pieza estratégica de la primavera / .

El entretiempo siempre plantea el mismo dilema: salir demasiado abrigada o quedarnos cortas. El chaleco aparece como solución inteligente porque aporta estructura sin peso y sofisticación sin rigidez. Tiene la capacidad de transformar un conjunto sencillo en una propuesta con intención.

El modelo sastre ligeramente entallado es el más poderoso. Sobre una camisa blanca masculina y pantalones de pinzas construye un conjunto impecable. Si se coordina con un pantalón de pinzas el efecto es pulido y profesional; con un palazzo fluido estiliza y alarga visualmente la silueta. La clave está en el equilibrio entre líneas rectas y movimiento.

El traje de tres piezas regresa con una lectura mucho más contemporánea. Pantalón, blazer y chaleco coordinados permiten jugar con las capas según avance el día, pero también reinterpretar el clásico uniforme profesional con un aire más decidido y actual. Además, el chaleco sastre no termina su recorrido en primavera. Es una prenda que seguirá funcionando durante todo el verano si se combina con camisetas básicas de algodón de manga corta o incluso llevándolo directamente sobre la piel para un efecto más depurado. Así, en pleno verano, mantiene la estructura del conjunto sin aportar calor innecesario y se convierte en una pieza clave para estilismos sofisticados y frescos a la vez.

Los chalecos de punto introducen un matiz más relajado, pero igualmente refinado. Funcionan especialmente bien sobre camisas amplias o blusas ligeras y combinados con vaqueros estructurados o faldas midi generan un contraste muy interesante entre lo clásico y lo contemporáneo. El color también juega un papel importante: rojo, azul marino, gris o beige aportan carácter sin perder sobriedad.

Para quienes buscan un impacto mayor, los chalecos largos, casi a modo de abrigo sin mangas, estilizan cuando se llevan abiertos sobre conjuntos monocromáticos y aportan verticalidad a la figura.

No se trata solo de sumar una prenda más, sino de entender el chaleco como eje del conjunto. Puede marcar la silueta, aportar color, introducir textura o reforzar un mensaje de seguridad y estilo propio. Esta primavera no acompaña al estilismo, lo lidera.