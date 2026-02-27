Ca’n March, la Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca y la Fundación Raíces recibirán los premios Cullerot Daurat de Protur Chef

El concurso nacional de escuelas de cocina Protur Chef celebrará su octava edición del 27 al 29 de marzo, de nuevo en sa Coma. Este año, los ganadores de los premios Cullarot Daurat son el restaurante Ca’n March, la Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca y la Fundación Raíces.

Al margen del concurso de estudiantes de cocina, en el que participarán 18 personas, desde hace cinco años, Protur Chef reconoce con los premios Cullarot Daurat la trayectoria, innovación y contribución al sector culinario de profesionales y entidades que han dejado una huella significativa. La ceremonia de entrega se celebrará el viernes 27 de marzo, a las 20h, en el Protur Biomar Sensatori Resort.

Ca’n March recibirá este galardón “por preservar la esencia de la cocina tradicional mallorquina, respetando el producto y el territorio a lo largo de generaciones”.

A la Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca se le reconoce su trabajo por “dignificar y proyectar la gastronomía local, fomentando la colaboración entre cocineros y viticultores y fortaleciendo la relación entre tradición e innovación”.

La Fundación Raíces ha destacado por “promover la inclusión social mediante la formación y la inserción laboral en restauración, transformando la gastronomía en una vía de oportunidad y dignidad”.

Como en anteriores ediciones, los alumnos de escuelas de cocina de seis comunidades autónomas competirán por alzarse con el premio de Protur Chef. En esta edición, el jurado está formado por Javier Hoebeeck, chef de Four Seasons Resort Mallorca; Miquel Gelabert, chef de Ca’n March, Víctor García, chef de Cap Rocat Hotel, Jan Edwards, periodista gastronómica, Gérard Tetard, maestro cocinero, el chef Guillem Méndez, Irene Lluch, jefa de Pastelería del restaurante Senzill, la sumiller Irene Cánovas y Marga Brunet, chef de S’Era de Pula.

Noticias relacionadas

La organización de este concurso ha programado de nuevo actividades para el público, como son los talleres gastronómicos, las catas, las cenas con maridaje y la competición Protur Chef Kids.