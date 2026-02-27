Botànic celebra su quinto aniversario en su apuesta por los vegetales

El cocinero Andreu Benítez continúa marcando tendencia cinco años después de la apuesta del restaurante Botànic por el concepto Plant Forward, en el que los vegetales acaparan todo el protagonismo, mientras las carnes, el pescado y las proteínas, de gran calidad y proximidad, se rinden al rol de guarnición. Botànic abrió en diciembre de 2018 y reinventó su concepto en 2021. Lo que empezó pareciendo una aventura arriesgada, se ha convertido en un auténtico caso de éxito en el hotel Can Bordoy de Palma, donde se sitúa esta casa de comidas.

Un lustro después, los vegetales continúan siendo los protagonistas de Botànic gracias al estilo propio de Benítez: una cocina sabrosa y única, con la que el comensal disfruta de los matices de los ingredientes de cada plato y una cuidada selección de especias.

Para celebrar el aniversario y coincidiendo con el Dia de les Illes Balears, el chef ha preparado un menú degustación que se ofrecerá hasta el 2 de marzo, con sus platos más emblemáticos, como el tomate cherry en una pizza vietnamita con albahaca fresca y burrata artesanal, la coliflor y los garbanzos, servidos en un tabulé, con palomitas de garbanzo, hummus y queso feta: el pollo lumagorri ecológico y colinabo, preparado al caliu acompañado de una ensalada thai y salsa de cacahuete o el plátano glaseado con toffee de miso, crema de banoffee y helado de vainilla. La propuesta se sirve tanto a mediodía como por la noche, con descuento del 10% para residentes, e incluye un cóctel de bienvenida elaborado con vermut de Mallorca.