Sa Tanqueta de Randa, Übeck, Arume Sake Bar y Bellaombra son los finalistas del I Concurs de Cuina amb Sobrassada

El I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP celebra el próximo domingo su final, a la que han llegado los restaurantes Sa Tanqueta de Randa, con el plato Costella de Porc Negre, patató y sobrasada en texturas, Übeck, con Porc Negre, Arume Sake Bar, con Calamar y texturas de sobrasada, y Bellaombra, con la propuesta Sepia lacada en Sobrassada de Mallorca IGP y vermut rojo, patató de sa Pobla y crujiente de pan de sopas mallorquinas y sobrasada.

Plato de Sa Tanqueta de Randa. / I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca

Los finalistas han sido seleccionados de un total de 22 restaurantes que se inscribieron en este concurso. Durante este mes de febrero, el jurado ha recorrido los establecimientos para probar sus propuestas. El próximo 1 de marzo, en el marco de la Mostra de Cuina de les Illes Balears, en sa Feixina, Sa Tanqueta de Randa, Übeck, Arume Sake Bar y Bellaombra competirán para ser el ganador, que obtendrá un premio en metálico de 600 euros.

La creación de Arume Sake Bar. / I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP

El jurado de esta edición está compuesto por José Cortés, presidente del jurado y chef galardonado con el Premi Ciutat de Palma de gastronomía; Antònia Maria Torres, directora del Jurado de Cata de Sobrassada de Mallorca; Isabel Pedrosa, miembro del Panel de Cata de Sobrassada de Mallorca; y Alfonso Robledo, presidente de la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears (FERIB).

Además del premio del jurado, hay un Premio del Público a través de la plataforma de voto habilitada en la web de Sobrassada de Mallorca que se anunciará el mismo día de la final, según ha informado la organización del concurso.

La cuarta propuesta finalista, de Bellaombra. / I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP

“Apostamos decididamente por trabajar de la mano con los cocineros y con el conjunto del sector de la restauración. La Sobrasada de Mallorca es una seña de identidad de nuestra cultura, pero también es economía, es empleo y es futuro para muchas familias de nuestras islas. Ahora más que nunca necesitamos un apoyo conjunto entre la cocina y la materia prima local de calidad diferenciada”, manifiesta Andreu Palou, presidente del Consejo Regulador IGP Sobrassada de Mallorca.