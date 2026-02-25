Impulsan la candidatura de Palma como Capital Gastronómica de las Islas del Mediterráneo 2026

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansón, han firmado este miércoles un convenio de colaboración para promover la candidatura de la ciudad como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica de las Islas del Mediterráneo a lo largo de este año. El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de Saldaña en Madrid.

La Academia Iberoamericana de Gastronomía, formada por las academias nacionales de 17 países –incluyendo España y Portugal–, acordó por unanimidad otorgar esta distinción a Palma, según ha informado Cort. El acuerdo establece la colaboración entre ambas instituciones para promover la gastronomía de Ciutat, con el objetivo de convertirla en el referente de la interculturalidad gastronómica de la cuenca del Mediterráneo.

Rafael Ansón ha resaltado que “Palma, por razones de historia, de cultura, de éxito turístico y de calidad gastronómica, merece esa nominación”. Y ha añadido: “Con este reconocimiento, la Academia quería poner de relieve la importancia y la influencia que el Mediterráneo, y naturalmente sus islas, han tenido en la evolución de la gastronomía en todos los países de Iberoamérica; y la sigue teniendo en la actualidad, con el impulso de la Nueva Gastronomía del siglo XXI: saludable, solidaria, sostenible, satisfactoria y sociable”.

El alcalde ha agradecido el apoyo de la Academia, destacando que esta colaboración “sitúa a la ciudad en el centro del mapa gastronómico nacional e internacional, y representa un impulso decisivo para la aspiración de Palma a ser Capital Europea de la Cultura en 2031”.

“La gastronomía forma parte indispensable de la identidad de Palma, como expresión de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura”, ha afirmado Martínez Llabrés, subrayando que este acuerdo permite avanzar en la proyección y visibilidad que Palma, como ciudad mediterránea, quiere poner en valor y dar a conocer su oferta gastronómica y cultural a lo largo de todo el año.

Detalles del convenio

Entre los compromisos adquiridos con la firma de este convenio, el Ajuntament se compromete a abonar los gastos de mantenimiento del espacio digital creado para la promoción de la oferta gastronómica de Palma.

Además, asume la responsabilidad de desarrollar campañas y eventos de difusión y promoción de la candidatura, y de facilitar toda la información y documentación gráfica necesaria para incorporar las acciones de promoción de productos y eventos gastronómicos en la web.

Por su parte, la Academia colaborará en el mantenimiento del espacio, aportando la información y documentación gráfica que se precise, y ambas partes se comprometen a promover y organizar conjuntamente actividades vinculadas a la candidatura de Palma como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica de las Islas del Mediterráneo 2026.

Con esta iniciativa, el Ajuntament reafirma su compromiso con la promoción de Palma como destino gastronómico y cultural de referencia, dando visibilidad a la ciudad como punto de encuentro internacional para la gastronomía mediterránea, ha informado en una nota.