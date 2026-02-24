'Rosalía, déjalo', la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer para alertar sobre el 'humo digital'

Si hace unos días era la plataforma Nofumadores.org la que denunciaba a la cantante Rosalía y Esty Quesada, conocida como 'Soy una pringada', por fumar durante la grabación del podcast que tiene la youtuber -al considerar que han infringido la normativa vigente- ahora es la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) la que ha lanzado 'Rosalía, déjalo', una nueva campaña de sensibilización con la que busca alertar sobre el impacto del llamado humo digital, la normalización y promoción del consumo de tabaco y vapeo en entornos digitales, que alcanza a millones de jóvenes a través de las redes sociales.

Según explica la Asociación la idea, que surge tras hacerse virales unas imágenes de Rosalía fumando un cigarrillo durante una entrevista en el mencionado un 'podcast', se apoya en un vídeo de rap musical creado especialmente para la campaña. La letra busca prevenir y concienciar sobre el impacto del tabaco, mientras el vídeo recurre a imágenes y memes virales para conectar con el público joven. "Rosalía, déjalo, que lo valiente es soltar, volver a estar mejor, las imágenes se pixelan, los pulmones no", señala la canción.

Redes sociales

El vídeo forma parte de una campaña con diferentes acciones orientadas a sensibilizar a la población sobre los riesgos de fumar y a la cantante Rosalía para que deje el hábito. "Una iniciativa que quiere servir de denuncia a estas prácticas, habituales en redes sociales, donde se normaliza el consumo de tabaco entre el público más joven", señala la Asociación.

La AECC recuerda que el 80 % de los casos de tabaquismo se inicia antes de los 18 años y que el consumo de tabaco es la principal o primera causa de muerte evitable en el mundo y responsable del 30 % de los casos de cáncer. Además, señala que en la adolescencia "la presión del grupo, la banalización del riesgo, los modelos que ven en redes sociales y la búsqueda de identidad hacen que probar tabaco, y engancharse, sea mucho más fácil".

Mortalidad y cáncer

"El tabaco está directamente relacionado con la mortalidad y con el cáncer. Prevenir el cáncer pasa por mejorar los hábitos de vida, como dejar de fumar, sin olvidar que muchos jóvenes se inician al hábito del tabaquismo con el consumo de los nuevos dispositivos", explica Laura del Horno, del área de prevención de la AECC.

La Asociación recalca que el tabaco es responsable del 30 % de todas las muertes por cáncer y se estima que produce el 82 % de los cánceres de pulmón en Europa. Además, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es entre 20 y 25 veces superior entre fumadores (tanto hombres como mujeres) que entre no fumadores. En este contexto, subraya que el riesgo aumenta en función del número de años que se ha estado fumando, del número de cigarrillos diarios y la edad a la que se comienza a fumar.

Nuevas formas de fumar

Según datos del estudio del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer 'Influencia de las Plataformas de Video On Demand y medios sociales en la exposición al tabaco y nuevas formas de fumar', 9 de cada 10 jóvenes ha tenido al menos una exposición al humo digital a través de medios sociales o plataformas en los últimos 30 días.

Además, un análisis de la entidad realizado en 2023 sobre cómo impactan los 'influencers' españoles en los jóvenes, revelaba que, desde 2018, más de 13 millones de jóvenes fueron impactados con contenidos que mostraban productos de tabaco. Entre las personas que han tenido esta exposición, hay más del doble de fumadores (53%), que entre aquellos que no lo han tenido, por lo que la AECC subraya la importancia de dejar de fumar, ya que el tabaco es el principal factor de riesgo en cáncer que se puede evitar.