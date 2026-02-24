Palma convoca su primera “Outfit War”: un duelo de estilo abierto al público con premio en metálico

El estilo urbano toma el centro de Ciutat. El próximo 28 de febrero a las 16:00 horas se celebrará en Plaza de España la primera “Outfit War”, un evento abierto que busca coronar al mejor look de Palma mediante un formato competitivo y participativo.

La iniciativa propone un enfrentamiento de moda sin inscripción previa y con una mecánica directa: presentarse con el mejor conjunto posible y dejar que un jurado y el público determinen quién destaca por encima del resto.

¿Cómo funcionará el evento?

El funcionamiento del evento ha sido planteado con reglas simples. Los participantes deberán acudir con su propuesta estética y desfilar ante tres jurados que seleccionarán a los tres finalistas.

A partir de ese momento, el protagonismo pasará al público presente, que decidirá mediante votación directa quién se alza con la victoria final. El ganador recibirá un premio de 50 euros en metálico.

Sin inscripción previa y abierto a todos

La convocatoria insiste en el carácter abierto del evento: no existe proceso de inscripción ni requisitos formales de participación. La única condición es presentarse en el lugar y hora indicados con un look que aspire a destacar. Según el mensaje difundido en redes sociales, la filosofía del encuentro se resume en una premisa clara: “No hay inscripción, no hay excusas, solo hay estilo”.

¿Qué es una 'Outfit war'?

La “Outfit War” se inscribe en una tendencia creciente de eventos culturales informales que transforman espacios urbanos en escenarios de participación ciudadana. Este tipo de iniciativas, impulsadas habitualmente desde comunidades digitales, combinan entretenimiento, identidad visual y presencia física en el entorno urbano.