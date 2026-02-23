Los “therian” aparecen en Mallorca: vídeos virales y quedadas en Manacor y Petra
El fenómeno juvenil de quienes se identifican espiritualmente con animales llega a la isla con encuentros convocados en espacios públicos y “avistamientos” difundidos en redes sociales.
El fenómeno de los therian, personas que afirman identificarse espiritualmente con un animal, ha dejado de ser exclusivamente digital en Mallorca. En los últimos días han comenzado a circular convocatorias para reunirse en espacios públicos y practicar quadrobics, una disciplina física que imita el desplazamiento de distintas especies a cuatro patas.
Las citas anunciadas en redes sociales apuntan a un movimiento emergente entre jóvenes de la isla que busca trasladar al espacio físico una tendencia global nacida en comunidades online.
Convocatorias en Manacor y Petra este fin de semana
Dos encuentros han sido difundidos públicamente. El primero se sitúa en Manacor, con una quedada anunciada en la Plaza del Mercado el 28 de febrero a las 17:30 horas. El segundo apunta a Petra, con convocatoria el 1 de marzo a las 18:00 horas en la zona de la Estació Vella.
Los mensajes que circulan invitan a reunirse para practicar movimientos inspirados en animales, compartir experiencias y grabar contenidos para redes sociales. Aunque no existe información sobre organizadores formales, la difusión de horarios y ubicaciones concretas ha llamado la atención de usuarios locales. El formato de estos encuentros suele ser informal: pequeños grupos que se reúnen en parques o plazas y realizan rutinas físicas que combinan saltos, carreras y desplazamientos a cuatro patas.
La expansión del fenómeno en Mallorca está estrechamente ligada a la viralidad en redes sociales. En distintos perfiles han aparecido vídeos grabados en espacios abiertos donde jóvenes ejecutan movimientos que simulan el comportamiento de lobos, felinos o zorros.
La reacción social oscila entre la curiosidad y el desconcierto, en un contexto donde las tendencias juveniles se expanden con rapidez gracias a las plataformas digitales. A corto plazo, la evolución de estas convocatorias permitirá comprobar si se trata de encuentros puntuales o del inicio de una comunidad local organizada. Por ahora, parques y plazas mallorquinas se han convertido en el escenario donde una tendencia global empieza a tomar forma física.
- La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA
- Las aerolíneas alertan de que se encarecerán los vuelos con el incremento de tarifas de Aena
- Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
- La presunta envenenadora de Palma es una conocida escritora, guionista e 'influencer', con más de 400.000 seguidores
- Consulta el programa de actividades y los puestos de comida de la Mostra de Cuina de les Illes Balears en Sa Feixina
- Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de Baleares que están en la lista
- Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto