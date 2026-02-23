Los “therian” aparecen en Mallorca: vídeos virales y quedadas en Manacor y Petra

El fenómeno de los therian, personas que afirman identificarse espiritualmente con un animal, ha dejado de ser exclusivamente digital en Mallorca. En los últimos días han comenzado a circular convocatorias para reunirse en espacios públicos y practicar quadrobics, una disciplina física que imita el desplazamiento de distintas especies a cuatro patas.

Las citas anunciadas en redes sociales apuntan a un movimiento emergente entre jóvenes de la isla que busca trasladar al espacio físico una tendencia global nacida en comunidades online.

Convocatorias en Manacor y Petra este fin de semana

Dos encuentros han sido difundidos públicamente. El primero se sitúa en Manacor, con una quedada anunciada en la Plaza del Mercado el 28 de febrero a las 17:30 horas. El segundo apunta a Petra, con convocatoria el 1 de marzo a las 18:00 horas en la zona de la Estació Vella.

Los mensajes que circulan invitan a reunirse para practicar movimientos inspirados en animales, compartir experiencias y grabar contenidos para redes sociales. Aunque no existe información sobre organizadores formales, la difusión de horarios y ubicaciones concretas ha llamado la atención de usuarios locales. El formato de estos encuentros suele ser informal: pequeños grupos que se reúnen en parques o plazas y realizan rutinas físicas que combinan saltos, carreras y desplazamientos a cuatro patas.

La expansión del fenómeno en Mallorca está estrechamente ligada a la viralidad en redes sociales. En distintos perfiles han aparecido vídeos grabados en espacios abiertos donde jóvenes ejecutan movimientos que simulan el comportamiento de lobos, felinos o zorros.

La reacción social oscila entre la curiosidad y el desconcierto, en un contexto donde las tendencias juveniles se expanden con rapidez gracias a las plataformas digitales. A corto plazo, la evolución de estas convocatorias permitirá comprobar si se trata de encuentros puntuales o del inicio de una comunidad local organizada. Por ahora, parques y plazas mallorquinas se han convertido en el escenario donde una tendencia global empieza a tomar forma física.