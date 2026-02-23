El pulpo fresco y otras delicias del mar de Mallorca se cocinarán en la Fira del Peix

Del 27 de febrero al 2 de marzo, Opmallorcamar desplegará su participación más ambiciosa en la Diada de les Illes Balears, en el marco de la Fira del Peix organizada por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. Cuatro carpas propias, cuatro días de actividad y 4.000 raciones para situar a Millorquín en el centro de la celebración.

La feria gastronómica volverá a ser uno de los grandes atractivos de la celebración. En esta edición, la Organización de Productores de Pescado y Marisco de Mallorca refuerza de forma notable su presencia.

Opmallorcamar contará con cuatro carpas propias durante los cuatro días de feria, consolidando su compromiso con la promoción del sector pesquero profesional y con la proyección de millorquín.

Millorquín, el pescado y marisco de Mallorca

Hay que recordar que Millorquín es la marca que identifica el pescado y marisco capturado por la flota de Mallorca, garantizando origen, frescura y trazabilidad. Representa el trabajo diario de los pescadores de la isla y el compromiso con un producto de máxima calidad.

La primera carpa estará dedicada a la promoción y divulgación de la marca, con material educativo dirigido a los más pequeños y contenidos que explican la actividad diaria en el mar y en la lonja.

Las carpas 2 y 3 acogerán el espacio gastronómico. De nuevo con la colaboración del catering de La Alacena y del chef Koldo Royo, se cocinará en directo frito de pulpo elaborado con pulpo fresco de Mallorca. Como novedad, también se ofrecerán croquetas de calamar, de pescadilla y de gamba, elaboradas con producto de nuestras costas.

Precio

Durante los cuatro días se prevé servir 3.000 raciones de frito de pulpo y 1.000 raciones de croquetas. La ración de frito tendrá un precio de 8 euros y las croquetas -seis unidades- podrán adquirirse por 7 euros. Asimismo, habrá a la venta refrescos, agua, cerveza y vino.

La cuarta carpa contará con mesas para que los asistentes puedan disfrutar cómodamente de las elaboraciones, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro en torno a Millorquín y al pescado y marisco fresco de Mallorca.

Horario

El horario de servicio será de 12.00 a 22.00 horas, excepto el lunes 2 de marzo, cuando finalizará a las 17.00 horas.

Con esta participación reforzada dentro de la Fira del Peix de la Diada de les Illes Balears, Opmallorcamar consolida su papel como referente en la promoción del pescado y marisco fresco de Mallorca y sigue impulsando Millorquín como la marca de referencia para el consumidor que apuesta por producto local y de calidad.