Siempre es difícil volver a casa

Aquella vez Toni volvió a su casa a pie. Siempre lo hacía en bus, procuraba llegar temprano, pasear al perro y bañar a su pequeño hijo. A veces volvía con el 35, a veces con el 25, hasta el centro de Palma. Después, sí, subía por General Riera. Apenas bajaba del ascensor, Guacamole comenzaba a ladrar y Joan, gateando, se acercaba a la puerta.

Pero aquella tarde fría y nublada salió de la oficina y apagó el móvil. Cerró su abrigo largo y negro, encendió un cigarrillo y caminó en silencio por el Paseo Marítimo desde Ciudad Jardín hasta la Seu.

En el camino se cruzó con parejas jóvenes, ciclistas alemanes y grupos de mujeres mayores que volvían de tomar café; de tanto en tanto se frenaba para ver los partidos improvisados de vóley playa, a veces devolvía alguna pelota, se sentaba en un banco a ver el mar, el sol que caía poco a poco.

Antes de atravesar el Borne hacia el Paseo Mallorca, Toni decidió beber dos cañas en un bar frente a la catedral iluminada. En el parque tres mujeres hacían gimnasia y un joven de rastas tocaba la guitarra para sus amigos, felices y despreocupados.

Toni recordó su época de estudiante. Los miró con afecto y nostalgia. Se acercó y pidió una canción, se ganó un sitio en la ronda. El joven de rastas la tocó, todos la conocían. Toni cogió confianza y le pasaron la guitarra. Improvisó tres temas, les deseó suerte y siguió su camino sin encender el móvil, con otro cigarrillo entre los labios.

Caminó por el Borne tan coqueto e internacional en el inicio de la noche. Mientras bebía una lata de cerveza que compró en un kiosco, se sentó en un banco a mirar la gente que iba y venía con sus bolsas grandes y coloridas, repletas de calzados finos, perfumes y carteras.

Después subió por Jaime III y encendió el móvil. Caminó hasta Paseo Mallorca. Tenía 40 llamadas perdidas de su esposa y cientos de WhatsApp. Giró hacia la izquierda y se sentó al lado de la casa dada vuelta, frente a la biblioteca de Can Sales. Prendió otro cigarrillo. «Estoy bien, en un rato vuelvo a casa», le escribió a su mujer, y apagó el móvil de nuevo.

Solo y en silencio pensó en sus obligaciones y en la posibilidad de cambiar su vida de repente. Tenía un mundo por delante, como todos los días, como tenemos todos. Exploró situaciones, coqueteó con el deseo, la cosquilla de la adrenalina.

Pensó en coger el 1 al aeropuerto. En el camino podía comprar con el móvil un pasaje a Madrid y otro a Salvador de Bahía para disfrutar del carnaval, a la vez analizaba viajar a Cartagena de Indias para visitar a su exnovia en un viaje relámpago por el caribe colombiano y beber ron toda la tarde en la playa, también evaluaba viajar a Egipto y dormir en el desierto bajo un cielo estrellado.

Todo eso pensaba mientras subía por General Riera con olor a cerveza y el humo del cigarrillo impregnado en la solapa del abrigo. Cuando bajó del ascensor se escuchaban los ladridos de Guacamole, abrió la puerta y Joan, en brazos de su madre, lo recibió feliz con carita de dormido.