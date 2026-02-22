El verde lima llena de energía el armario esta primavera

Tiene la capacidad de transformar por completo un conjunto y también la percepción que proyectamos. Transmite juventud, dinamismo y una actitud abierta y segura. Evoca la naturaleza en su momento más vibrante, cuando todo florece, y precisamente por eso resulta tan favorecedor: ilumina el rostro, aporta frescura y da vida incluso a las prendas más sencillas.

Esta temporada adquiere un protagonismo indiscutible en vestidos, faldas, conjuntos coordinados y prendas ligeras. El total look en esta tonalidad es una de las propuestas más actuales y también más elegantes. Lejos de resultar excesivo, crea una imagen limpia, moderna y con mucha personalidad. Es una elección que transmite seguridad y demuestra una clara intención estética.

Gabardina verde neón con estampado de Erdem | Modelo de corte utilitario con bolsillos en el pecho y una falda plisada de gran volumen de Prada | Falda Reis de Ulla Johnson | Prenda de gasa transparente con falda lápiz de satén de Valentino / .

Es posible que a primera vista parezca difícil de combinar, pero la realidad es muy distinta. Con rosa o fucsia el resultado es vibrante y muy actual. Con tonos teja o naranja aporta calidez y profundidad. El lila crea un contraste suave y especialmente elegante. Y con crema alcanza su versión más sofisticada, luminosa y equilibrada, perfecta para construir una imagen refinada y serena.

También funciona de forma extraordinaria cuando aparece integrado en estampados multicolor, donde aporta luz y equilibrio visual. En estos casos, actúa como un punto de frescura que actualiza la prenda y la hace mucho más contemporánea, sin perder elegancia.

Sandalias Camper modelo Katie | Modelo Peekaboo ISeeU Petite de Fendi / .

Para quienes prefieren incorporarlo de forma más discreta, los complementos son una excelente puerta de entrada. Un bolso, unos zapatos o incluso un pequeño detalle es suficiente para transformar el conjunto, aportando un aire actual y rejuvenecedor sin necesidad de recurrir a grandes cambios.

Más allá de su impacto visual, representa una forma de vestir más libre, más vital y conectada con el momento. Esta primavera-verano se consolida como uno de los grandes aliados para construir una imagen fresca, actual y llena de energía.

Marcos Luengo y Claudy Jongstra dialogan con la naturaleza en Madrid

Hay exposiciones que se visitan, y hay exposiciones que se sienten. La que une al diseñador español Marcos Luengo y a la artista neerlandesa Claudy Jongstra en el Real Jardín Botánico de Madrid pertenece claramente a la segunda categoría. No es solo una muestra de moda o de arte textil, sino una forma de entender la creación desde el respeto por el origen de los materiales y por el tiempo que necesita cada proceso.

En un momento en el que todo parece diseñado para producirse rápido y consumirse aún más rápido, esta exposición propone justo lo contrario: parar y observar. Claudy Jongstra trabaja con pigmentos extraídos de plantas, creando textiles cuyos colores no son una elección arbitraria, sino el resultado directo de la naturaleza. Amarillos, verdes, rosas o negros que no nacen de un laboratorio, sino de la tierra.

Marcos Luengo y Claudy Jongstra dialogan con la naturaleza en Madrid / Cortesía Marcos Luengo

Este enfoque conecta de forma natural con el trabajo de Marcos Luengo, uno de los grandes representantes de la moda de autor en España. Desde su atelier en Madrid, Luengo continúa apostando por prendas elaboradas con materiales naturales y procesos artesanales, alejados de la producción masiva. En esta ocasión, presenta una colección confeccionada con textiles biodinámicos teñidos con pigmentos desarrollados por el estudio de Jongstra, reforzando ese diálogo entre moda y naturaleza que ambos comparten.

El entorno elegido no es casual. El Real Jardín Botánico, con su historia y su riqueza vegetal, aporta coherencia y sentido a la exposición. Aquí, rodeadas de las mismas plantas que pueden dar origen al color, las prendas y las obras textiles adquieren una dimensión distinta. Se entienden mejor. Se sienten más honestas.

La muestra, que puede visitarse hasta el 17 de mayo de 2026, es también una oportunidad para recordar que la moda no es solo tendencia o estética. Es materia, es conocimiento y es cultura. Y cuando se crea así, desde el respeto por la materia, el conocimiento y la cultura, el resultado es mucho más auténtico.