La llave para estas islas

El mundo sigue sorprendido tras el «súper tazón». La actuación del artista puertorriqueño Bud Bunny dejó algo más que espectáculo. Duolingo registró un aumento del 35% en nuevos usuarios que iniciaron lecciones de español en apenas una semana. El idioma, de repente, se convirtió en tendencia global.

Y tiene todo el sentido. El conocimiento de lenguas es poder, no solo económico sino también simbólico, cultural, humano. Algo que en estas islas conocemos bien, aunque a veces lo olvidemos en medio de debates que, sinceramente, cuestan entender.

Mientras el mundo corre a aprender español, aquí seguimos discutiendo sobre qué lengua tiene más derecho a sonar. Y, sin embargo, los datos hablan solos. Baleares es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero de todo el país, cerca del 40% de sus residentes. A mediados de 2025, más de 1,25 millones de personas llamaban hogar a estas islas.

Con ese mosaico humano tan rico, la conversación debería ir en otra dirección, hacia el entendimiento, el respeto y las ganas de acercarse al otro. El mallorquín merece todo el cariño y la defensa posible, sin olvidar que el castellano nos permite comunicarnos con casi toda esa población llegada de tantos rincones del mundo.

Aprender mallorquín es la mejor llave para abrirse camino en estas islas. Y para quienes llegan de fuera, el esfuerzo se multiplica, porque aquí conviven dos lenguas que merecen respeto y cariño por igual. Con todo el afecto del mundo para quienes todavía no lo han intentado, os aseguro que vale la pena. Este archipiélago tiene mucho que dar a quien decide quedarse y echar raíces de verdad.

Dicho esto, dejemos los debates a un lado y adentrémonos en todo lo que ha dado de sí la crónica social de esta semana. Que ha sido mucho

Recuperar la magia

Había un tiempo en que ir al cine era toda una ocasión. No se trataba solo de ver una película, sino de vestirse, salir a la calle y formar parte de algo. La exposición Palma, ciutat de cinemes, organizada por el Consell de Mallorca en el centro cultural de la Misericòrdia, nos devuelve ese tiempo con una ternura difícil de resistir.

A través de fotografías, carteles y programas de mano, la muestra rescata la memoria de aquellas salas majestuosas que durante décadas formaron parte del paisaje urbano de la ciudad. El Cine Born, el Avenida y tantos otros que el tiempo se llevó vuelven a asomarse entre imágenes y recuerdos.

Es un paseo por la historia de Palma y también por la nuestra propia. Un homenaje hermoso a un patrimonio sentimental que, aunque ya no existe en piedra, sigue latiendo con fuerza en la memoria de quienes lo vivieron.

Vuelve La Demence

Hay noches que se quedan grabadas. La vuelta de La Demence a Palma fue una de esas, un sold out que no sorprendió a nadie y una velada que dejó un sabor dulce y nostálgico difícil de describir con palabras.

Over Club fue el escenario elegido para este regreso, y la sala estuvo a la altura de la ocasión. Aunque La Demence nació con el ADN del movimiento LGTBI, la noche mallorquina hace tiempo que dictó su propia sentencia. En esa pista de baile convivieron edades, estilos y grupos distintos con una naturalidad que, ojalá, se trasladara a muchos otros espacios de la vida cotidiana.

Detrás de todo estuvo Carlos Durán, el alma de este proyecto, que regresó con las mismas ganas de siempre para devolvernos algo que muchos creíamos perdido para siempre.

Los años de silencio terminaron. Y si el despertar llega con buena música y mejor compañía, bienvenido sea una y otra vez.

Novena edición de HORECA

Cuando se trata de gastronomía, Mallorca no decepciona. La novena edición de HORECA Baleares dejó el Velòdrom Illes Balears convertido en un hervidero de aromas, chaquetillas blancas y energía desbordante durante todos sus días de celebración.

Concursos de cocina, catas de producto local y una agenda de actividades que ni con tres estómagos se habría podido abarcar del todo. El sector hostelero llegó con ganas de demostrar que está más vivo que nunca, y lo consiguió.

Pero el momento que se quedó en el corazón de todos fue el homenaje a Toni Piña. Ver al maestro, referente absoluto de la cocina mallorquina y mentor de generaciones enteras, recibir el cariño de sus colegas fue de esos instantes que te reconcilian con la profesión y con la vida.

HORECA 2026 supo mezclar modernidad y tradición con una naturalidad envidiable, recordándonos que el futuro de nuestra gastronomía sabe mejor cuando mira con gratitud hacia quienes encendieron el primer fuego.

Velada taurina y gastronómica

La Peña Taurina Gastronómica Oro y Plata volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, reunir a los suyos alrededor de una buena mesa. Más de medio centenar de comensales llenaron hasta el último rincón del restaurante La Casa Gallega para disfrutar de una cita muy especial.

La invitada de honor fue Lorena Paricio, presidenta de Federaciones y Entidades Taurinas de Cataluña, cuya presencia despertó enorme expectación entre los asistentes. La presidenta de la Peña, Sole Hidalgo, tomó la palabra a la hora de los postres para agradecer la asistencia de todos y dar paso a la protagonista de la tarde.

Eso sí, el entusiasmo desbordó las previsiones. Tanto público se congregó que Lorena tuvo que trasladarse a otro local cercano para ofrecer su charla con mejor acústica y espacio. Allí repasó de forma clara y objetiva la actualidad normativa del mundo taurino, poniendo al día a todos los presentes.

Para cerrar la jornada, la Peña le entregó una placa en reconocimiento a su trayectoria como defensora de la tauromaquia y las libertades en Cataluña. Un momento emotivo al que siguió un sentido minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente de trenes de Adamuz.

Ganas de conectar

Hay encuentros que alimentan el alma tanto como el cuerpo. Mesa de Mujeres regresó después de su pausa decembrina con veinte mujeres reunidas en el Bar Flexas y con Pepa Olmedo al frente, como siempre, poniendo el corazón en cada detalle.

Lo bonito de estas citas es precisamente eso, que llegan personas que no se conocen de nada y se marchan con nuevos contactos, ideas frescas y, quién sabe, quizás hasta con alguna amistad para el resto de la vida. El networking tiene ese poder tan especial de abrir puertas donde antes solo había paredes.

Y no es un fenómeno aislado. Palma se ha llenado en los últimos tiempos de grupos que apuestan por este tipo de encuentros, espacios donde la conversación fluye y las conexiones surgen de forma natural. Una tendencia que, sinceramente, dice mucho y muy bien de esta ciudad. Esperamos ya con impaciencia la próxima edición