Arab Dream, un viaje gastronómico a través de aromas y tradiciones

La cocina árabe, rica en tradición y sabores intensos, está de moda en Mallorca, y prueba de ello es el restaurante Arab Dream Palma, en el número 17 del Carrer Manacor. Abierto desde principios de año, se ha convertido en muy poco tiempo en la meca de la gastronomía marroquí gracias a sus deliciosos tacos, sus generosos falafeles o su magnífico té a la menta, sin olvidar su agradable servicio.

Regentado por Bouchra El Haddad, originaria de Tetuán, ciudad conocida por su mezcla de culturas, sabores y costumbres, este restaurante tiene en sus dulces uno de sus pilares. Su propietaria creció entre pasteles, los que hacía su madre, una sabiduría culinaria que aplica a diario junto a sus hermanas en dulces de elaboración propia que rechazan la harina y apuestan por la tradición y los ingredientes naturales, como pueden ser el baklava, con sus frutos secos, o la kunafa, postre muy popular en el norte de África que se presenta con pasta kataifi crujiente (cabello de ángel), queso fundido o crema y almíbar cítrico.

Los amantes de lo salado también encontrarán aquí un tesoro que llevarse a la boca. Uno de ellos es el briwat, triángulos de fina pasta rellenos de marisco ideales como entrante de una comida. Los briwat son uno de los snack más típicos de Marruecos y son perfectos para cualquier hora del día. La variedad de salados en Arab Dream es extensa y abarca desde las empanadillas de atún al kich de pollo.

Para los marroquíes el desayuno es la comida más importante del día y en este caso la carta de Bouchra ofrece desde especiales crepes, con pistachos, por ejemplo, hasta khlie con huevos, carne en conserva tradicional, considerada una de las joyas gastronómicas del Magreb. También hay todo tipo de tostadas: con queso fresco y aguacate, con atún, con tortilla francesa…

Los cuscús, los viernes

Para degustar sus cuscús hay que esperar a los viernes, único día de la semana en que el comensal se puede entregar a este plato nacional. Los hay de pollo, cordero, ternera y vegetariano, con precios que oscilan entre los 8 y los 17 euros. «Muchos clientes nos los piden para llevar», señalan.

Los wraps, una especie de sándwich enrollado con pollo, kefta, gambas o calamares, y los tacos, de falafel de garbanzo con almendras, o de remolacha, entre muchas otras opciones, son otros dos atractivos del Arab Dream, sin olvidarse del tajín, uno de los platos más populares de Marruecos, con infinidad de recetas distintas.

Sus cocineras empiezan la jornada a las seis de la mañana. El horario del restaurante es de 09 a 22 horas y entre sus próximos objetivos hay uno que ilusiona a todo el equipo: la apertura de una terraza a partir del próximo mes de abril.