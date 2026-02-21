Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud

Un trabajador de una subcontrata de Adif de unos 60 años ha fallecido en la madrugada de este sábado, por causas que se desconocen por ahora, mientras realizaba operaciones de mantenimiento nocturno en la línea del AVE, en el entorno de la estación de tren de AVE de Calatayud (Zaragoza).

Según han confirmado fuentes de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y de la Policía Nacional, el trágico suceso se ha producido en torno a las 6 de la madrugada y se investiga como un accidente laboral, ya que el fallecido se encontraba en su horario de trabajo y desarrollando sus labores habituales con la máquina de gran tonelaje con la que solía trabajar.

Desde el Gobierno de Aragón han indicado que hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del 061, agentes de la Policía Local de Calatayud, de la Policía Nacional y también técnicos de Adif. Fuentes policiales han explicado que el trabajador ha ido a manipular la máquina y allí ha fallecido. No había testigos. El cuerpo ha sido encontrado en la vía y por el momento se desconocen las causas de la muerte. Hasta la zona de los hechos se está desplazando ahora un inspector de trabajo para investigar lo sucedido.

Asimismo, el cuerpo será trasladado para practicársele la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Mientras continúe la investigación como accidente laboral, la máquina de gran tonelaje estará precintada por orden policial.

Según fuentes sindicales, el fallecido trabajaba para la empresa Azvi, subcontrata de Adif dedicada al mantenimiento de líneas ferroviarias.