Naufragio
Un acto recuerda en Marín (Galicia) a las 21 personas fallecidas en el Pitanxo por el cuarto aniversario del naufragio
Ha acudido el Defensor del Pueblo, Ángel Gabiondo
R. P.
Familias, compañeros, amigos y vecinos de las 21 personas fallecidas a bordo del pesquero Villa de Pitanxo han homenajeado este sábado a las víctimas del naufragio con un acto en conmemoración del cuarto aniversario de lo sucedido, que ocurrió el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova.
El Paseo Alcalde Blanco, en Marín, ha sido de nuevo el lugar escogido para este homenaje, que ha consistido en una ofrenda floral y, después, una misa oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.
Al acto han acudido diferentes representantes institucionales, como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que, en su intervención, ha situado como un "verdadero homenaje" que "no pocas personas" encontrasen en el dolor "motivos para trabajar y luchar en defensa de la verdad".
"Hemos de responder a vuestra determinación con la nuestra y evitar la indefensión ya que hablamos de vidas humanas y de derecho de los trabajadores", ha asegurado.
También ha mostrado su confianza en la justicia y ha expresado "esperanza" de que esta traiga "la necesaria verdad y la imprescindible reparación". Además, para Gabilondo, esta memoria es "reconocimiento" hacia aquellas personas que trabajan en la mar y "que han acabado su vida en ellas" y aquellas a quienes "en cada despedida siempre les cabe esperar su retorno".
Asimismo, al acto han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, el regidor de Pontevedra Miguel Fernández Lores y la teniente de alcalde de Vigo, Elena Espinosa, así como el director de la Escuela Naval, Tomas Clavijo.
Durante la ceremonia civil se realizó una ofrenda floral y, posteriormente, tuvo lugar una misa en la iglesia de Santa María oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.
El oficio religioso se ha realizado tanto en memoria de los 21 fallecidos en el 'Villa de Pitanxo' como de "todas las personas que perdieron la vida en el mar".
El naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova marcó un antes y un después en la conciencia colectiva del sector, así como en el refuerzo de la seguridad marítima y la protección de las tripulaciones.
El acto ha estado marcado además por la reciente decisión de la Audiencia Nacional de enviar a juicio al patrón del barco, Juan Padín, y los administradores de la empresa armadora Pesquerías Nores, por homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores.
