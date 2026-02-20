La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo

En la Casa Batlló, en el Park Güell, en la Torre Bellesguard…, las cruces tridimensionales de cuatro brazos horizontales y uno más superior son uno de los sellos más característicos de las obras de Antoni Gaudí y desde este 20 de febrero de 2026, tras 144 años de obras intermitentes como un guadiana, lo es también de la Sagrada Família, el proyecto en el que literalmente se recluyó en la etapa final de su vida tras los sinsabores que le comportó anteriormente trabajar para las familias adineradas de la ciudad. La Torre de Jesús, cima del templo, ha sido en esta fecha completada, a las 11 en punto de la mañana, y no como en las anteriores fases de esta parte de las obras, sin previo aviso, sino con un anuncio la jornada previa para que con sus cámaras los barceloneses y los visitantes de la ciudad pudiera tener un recuerdo imperecedero de lo sucedido. Es esta una fecha que si no es histórica, porque la inauguración oficial queda pendiente hasta las vísperas del centenario de la muerte de Gaudí, en junio, sí que merecerá un lugar destacado en la Wikipedia y en cualquier cronología de este monumental icono de la ciudad.

La Sagrada Família ha alcanzado su cota máxima, a 172,5 del suelo, una altura que, salvo que un futuro gobierno municipal decida lo contrario, será para siempre el techo de la ciudad. La Torre de Jesús está terminada, pero no acabada y, lo dicho, mucho menos inaugurada. Será a partir de 2027, gracias que parte de su estructura es acristalada, un mirador excepcional desde el que contemplar el Eixample y el resto de la ciudad, pero desde el punto de vista religioso será algo más, será el techo que albergará el ‘Agnus Dei’, una figura simbólica que representa el sacrificio de Jesucristo, del que en la historia del arte hay magníficos ejemplos, como el Retablo de la Adoración del Cordero Místico de Gante, y que en el caso de la Sagrada Família será una obra del artista italiano Andrea Mastrovito. Una exposición en la Casa de la Almoina permite visitar hasta el próximo 9 de junio las maquetas y los dibujos preparatorios de esta obra.

El alzado de la última pieza de la cruz, una estructura de 13 toneladas de peso, ha sido la guinda de la visita para quienes tenían una entrada para visitar el templo, para quienes se contenta con conocerlo solo desde los alrededores y, también, para todos aquellos vecinos de Barcelona que, desde más cerca o más lejos, desde las ventanas de sus casas o despachos ven día a día la Sagrada Família. Como Nani Camp, que el jueves, nada más anunciarse la coronación arquitectónica, preparó una cámara para tener su propio ’time lapse’ de la jornada, o los privilegiados empleados de la Torre Glòries, porque Jean Nouvel, padre de ese segundo techo de la ciudad, era un enamorado de Gaudí, y por eso diseño las ventanas encaradas a poniente de manera que enmarcaran, como si fueran cuadros en la pared, la Sagrada Família. O como Xiao, vecina de la plaza de la Sagrada Família, con unas vistas excepcionales sobre la espectacular operación de alzado y que ha prestado su terraza para tener vistas privilegiadas del momento.

Xiao, vecina de la Sagrada Família, graba en video la colocación de la pieza desde su terraza. / ZOWY VOETEN

Se quedaban sorprendidos los transeúntes de la avenida Gaudí esta mañana cuando se les explicaba cuáles eran las verdaderas dimensiones de esa cruz por fin completa. Son 17 metros, el equivalente a un edificio de cinco plantas. Es poco menos que el equivalente de la altura media de las fincas de la avenida Gaudí, lo único que a pie de calle no lo parece. Tampoco es fácil de apreciar con detalle la geometría de cada uno de sus brazos, otra seña de identidad del arquitecto de Reus, una base cuadrada que, a partir de un doble giro en casa sentido, termina por ser un hexágono. Idéntica forma tienen las columnas de la nave principal de la basílica. Y mucho menos aún es distinguible desde la calle el texto en latín que en ‘trencadís’ alaba la figura de Jesús, ‘Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus’.

En vida, Gaudí solo pudo ver terminada una de las torres, la de Bernabé, primera por la izquierda según se mira de frente la Fachada del Nacimiento. ¿Estaría satisfecho con hoy con el resultado final de la Torre de Jesús? ¿Era este un proyecto indefinido? Una de las maneras de viajar a las ideas que el arquitecto tenía en mente cuando estaba inmerso en este proyecto son las cuatro publicaciones monográficas que le dedicó a este proyecto la Asociación Espiritual Devotos de San José dentro de la revista periódica que llevaba a imprenta con el nombre ‘El propagador de la devoción de San José’. A sus 60.000 asociados informaba puntualmente del avance de los trabajos y, lo dicho, en cuatro ocasiones lanzó unos álbumes especiales.

En el cuarto de ellos, de 52 páginas, no solo se ofrece una visión general del templo, sino que incluye, además, una fotografía de la maqueta, probablemente anterior a 1919, en la que se muestra cómo estaba previsto iluminar la cruz de la Torre de Jesús, “mediante potentes focos, que proyectarán haces de luz sobre la ciudad”. Según aquel cuarto álbum, Gaudí deseaba que la cruz brillara de día por los reflejos de su esmalte y, de noche, por la luz de los focos situados en la cima de las torres de los evangelistas y los apóstoles. No será hasta la inauguración oficial, ya en verano, que se podrá comprobar el resultado de ese efecto, al menos de noche.