Dimite Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda, tras ser procesado por un delito sexual
El exalcalde de San Mateo se enfrenta a un proceso judicial por un delito contra la libertad sexual, tras una denuncia de 2022.
La Provincia
El director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, ha presentado su dimisión este viernes, tras conocerse ayer que ha sido procesado por un presunto caso de delito sexual cuando era alcalde de San Mateo.
El titular del juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha procesado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual al exalcalde de San Mateo Antonio Ortega, que hoy es director del Instituto Canario de la Vivienda.
El auto de procesamiento, según informa Canariasahora, fue dictado el pasado 6 de febrero y supone el fin de la instrucción iniciada en 2022 por una denuncia presentada por una joven sobre unos hechos ocurridos en el verano de 2017. Ortega aún puede recurrir el auto, pero de rechazarse el recurso podría acabar sentado en el banquillo.
El juez también ha impuesto una fianza de 125.000 euros al demandado, con embargo de bienes en caso de impago, para cubrir una posible indemnización a la denunciante, en caso de condena.
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- La casa del hombre muerto tras recibir una descarga de la Policía estaba a oscuras, destrozada y llena de sangre
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
- La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos
- Un grupo de jóvenes en Mallorca impulsa una campaña para repatriar a España a su amigo que está en una UCI de Tailandia