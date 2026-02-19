Estas son las terrazas con más sillas que vecinos en Mallorca

El fenómeno de las terrazas desbordadas de mesas y sillas en pueblos de Mallorca ya tiene su propio ránking. La popular cuenta Ximbomba, conocida por sus vídeos sobre cultura mallorquina, ha publicado una lista de lugares donde, según bromean, “se puede ir del ayuntamiento a la iglesia saltando entre sillas, sin tocar el suelo”. El listado mezcla humor, costumbrismo y escenas reconocibles para cualquier habitual de los bares de la Part Forana.

Un podio dominado por plazas y bares de pueblo

En la quinta posición aparece Casa Miss, en Sa Pobla. El vídeo ironiza con que el local acumula sillas “como si prepararan una barricada para un ataque de Muro”, en referencia al histórico pique vecinal entre ambos municipios. El cuarto puesto es para Can Murto, en Binissalem, donde Ximbomba apunta que entre semana sobran asientos, pero los días de mercat la plaza se llena hasta el punto de que “los vecinos no caminan, hacen parkour”.

En tercera posición se sitúa S'Espipellada, en Llubí. La escena que describe el vídeo juega con la idea de que las mesas ocupan incluso espacios señalizados para aparcamiento, convirtiendo la calle en una extensión del bar: "Si una persona con movilidad reducida quiere aparcar, lo puede hacer en la mesa cinco". El segundo lugar es para S'Acústic, también en Llubí, definido en tono irónico como el sitio “donde siempre encontrarás mesa”, una broma que apunta a la abundancia de asientos disponibles en cualquier momento.

El número uno: una plaza convertida en circuito de sillas

Encabezando el ránking aparece Pollença, donde la cuenta describe una imagen exagerada pero reconocible: un entramado de terrazas tan denso que, según el vídeo, permitiría ir del ayuntamiento a la iglesia “saltando de silla en silla sin tocar el suelo”. La publicación añade que la presencia de mesas alcanza incluso las escaleras del Calvari, símbolo del municipio.