Un segundo terremoto en cuatro días sacude a 16 municipios de Almería

Tras el temblor de magnitud 4,3 del lunes, el IGN ha registrado un nuevo seísmo en Tabernas, Almería, esta vez de 2,8, afectando a distintos puntos de la provincia

Registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 con epicentro en Tabernas sentido en otros 16 municipios de Almería

Registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 con epicentro en Tabernas sentido en otros 16 municipios de Almería / INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

EP

Sevilla

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 en la escala de Richter con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, que ha sido sentido en otros 16 municipios de la provincia.

Se trata de la misma zona donde el pasado lunes se registró un seísmo de magnitud 4.3 que fue sentido además en las vecinas provincias de Murcia, Granada y Jaén y que sumó hasta 15 réplicas provocando once llamadas a los servicios de emergencias 112 Andalucía: ocho desde Almería, dos desde Granada y una desde Jaén.

Según la información de la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 23.38 horas de este miércoles de forma superficial en este pueblo de la comarca de Los Filabres, si bien se ha sentido además en otros 16 de municipios almerienses.

El seísmo, de carácter superficial, se ha producido en un municipio de esta comarca almeriense y ha sido sentido con distinta intensidad en varios puntos del territorio.

En Tabernas, Gérgal y Vera, el movimiento sísmico se ha percibido con intensidad III.

También se ha registrado intensidad II-III en Bacares, Lubrín, Líjar, Senés y Pechina, según la información disponible.

