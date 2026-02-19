IKEA Mallorca presenta ¡Enmarca YA!, su nuevo servicio de impresión y enmarcado de fotos al instante
Un nuevo servicio que permite imprimir y enmarcar fotografías al instante para transformar recuerdos personales en cuadros listos para llevar
El regalo perfecto es una foto favorita. Un recuerdo con emoción. Algo que se queda para siempre. Con el nuevo servicio ¡Enmarca YA!puedes convertir ese momento en un cuadro listo para llevar, con el estilo de IKEA.
Pasar una foto del móvil a la pared y crear un recuerdo inolvidable es ahora más fácil. IKEA Mallorca amplía su propuesta de servicios con ¡Enmarca YA! una nueva solución para imprimir y enmarcar fotos al instante.
Los usuarios únicamente deben elegir su fotografía desde el móvil, seleccionar el marco que prefiera del amplio surtido que ofrece IKEA, y abonar el servicio en tienda. A partir de ahí, IKEA se encarga de que tu foto quede impresa y enmarcada para que puedas llevártela el mismo día.
Con este lanzamiento, IKEA Mallorca refuerza su compromiso de facilitar soluciones que ayuden a construir hogares con identidad propia. Porque una vivienda no solo se decora: se llena de historias, vivencias y momentos que merecen ser estar a la vista y formar parte del día a día.
Coincidiendo con la celebración del Día de las Islas Baleares, el servicio se presenta además como una oportunidad idónea para inmortalizar paisajes y rincones emblemáticos del archipiélago, convirtiendo una fotografía de nuestro entorno natural cultural en un recuerdo perfecto para el hogar.
Más allá de su valor decorativo, ¡Enmarca YA! se posiciona también como una alternativa de regalo con un fuerte componente emocional. Fotografías familiares, viajes compartidos o instantes especiales se transforman en un detalle único y personal y que perduran para siempre, siempre con el estilo de IKEA.
