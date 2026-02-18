Gastronomía
Todo a punto para la Fira del Vi en Felanitx
Se celebrará el próximo 24 de febrero en las Portasses de l'Hospici
La distribuidora 5 Caixes i Mitja ha organizado para final de mes la segunda edición de la Fira del Vi. Sebastià Adrover y Jaume Rigo, gerentes de la empresa, explican que se trata de un punto de encuentro pensado tanto para profesionales del sector como para todas aquellas personas aficionadas al vino y a su cultura.
El evento se celebrará el martes 24 de febrero en las Portasses de l'Hospici de Felanitx y coincide con el vigésimo aniversario de la distribuidora.
Está previsto que participen más de 40 bodegas, tanto mallorquinas como de la península, lo que permitirá recorrer distintos territorios, proyectos y formas de entender el vino. Habrá bodegas pequeñas y grandes, propuestas consolidadas e iniciativas jóvenes, todas con un mismo objetivo: contar historias a través de sus botellas.
"Esperamos recibir medio millar de asistentes, repartidos en diferentes turnos. Habrá tanto profesionales del vino como un público apasionado con ganas de compartir, aprender y brindar juntos. Nuestra idea es que los asistentes disfruten de la jornada a través de degustaciones, conversaciones, reencuentros y descubrimientos", apuntan los responsables.
