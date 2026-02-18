Gastronomía
Lluís Pérez sirve los menús de Rebaña en su local de Palma
La pastelería acoge a partir del mediodía los platos salados del establecimiento de comida para llevar ubicado en la misma calle
Lluís Pérez Pastisser sigue siendo un consagrado establecimiento de repostería en la calle Bonaire 14, pero como a partir del mediodía los clientes cambian el dulce por el salado, también ofrece para comer allí los menús de Rebaña, el local de platos para llevar ubicado en el número 8 de la misma calle.
La nueva iniciativa está disponible de lunes a viernes de 13 a 15,30 horas por un precio de 15,95 euros por el menú completo.
Los platos
El primer plato está compuesto por una crema y para el segundo hay dos opciones, una de ellas siempre vegetariana, mientras que el pastelero es quien se encarga de elaborar los postres, como es lógico, todo ello con el acompañamiento de ensalada, pan de aceite, olivas y agua.
Filosofía
La propuesta de colaboración une dos proyectos que comparten «una misma manera de entender el oficio: respeto por el producto, obsesión por el sabor y cero artificios» mediante un menú pensado «para quienes quieren comer bien, sin complicaciones, con personalidad y el toque dulce de siempre» aportado por la «sensibilidad» del reputado pastelero y la «energía» del equipo de Rebaña, explican en una nota de prensa.
Rebaña
Este nuevo negocio en Bonaire abrió sus puertas en octubre de la mano de sus cuatro socios, Tomeu Ramis (el chef), Pau Socías, Nabil Aguilera y Marcos Coll; y desde el principio han querido ofrecer una carta «de calidad, sabrosa y sin postureo», añaden.
Esta cocina combina «producto fresco, recetas reconocibles» y un menú del día «que mancha los dedos y obliga a inclinar el plato hasta el final», comparan haciendo referencia al nombre del establecimiento, que invita a rebañar la salsa que queda tras cada degustación.
El «sueño de cuatro amigos» al iniciar el proyecto era «darle la vuelta a la comida para llevar en el centro de Palma. Comida de tupper, sí, aunque pensada, cocinada y afinada por un gran chef», donde los platos de cuchara con «recetas de la abuela» tienen un espacio muy relevante, que ahora puede probarse en Lluís Pérez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau
- Las fotos de los bares y restaurantes de la primera línea de Palma cuya concesión se renueva entre 2026 y 2027
- Burger Manía, el campeonato de hamburguesas, llega a Palma: fechas, precios y participantes
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca