Lluís Pérez sirve los menús de Rebaña en su local de Palma

Lluís Pérez Pastisser sigue siendo un consagrado establecimiento de repostería en la calle Bonaire 14, pero como a partir del mediodía los clientes cambian el dulce por el salado, también ofrece para comer allí los menús de Rebaña, el local de platos para llevar ubicado en el número 8 de la misma calle.

La nueva iniciativa está disponible de lunes a viernes de 13 a 15,30 horas por un precio de 15,95 euros por el menú completo.

Los platos

El primer plato está compuesto por una crema y para el segundo hay dos opciones, una de ellas siempre vegetariana, mientras que el pastelero es quien se encarga de elaborar los postres, como es lógico, todo ello con el acompañamiento de ensalada, pan de aceite, olivas y agua.

Filosofía

La propuesta de colaboración une dos proyectos que comparten «una misma manera de entender el oficio: respeto por el producto, obsesión por el sabor y cero artificios» mediante un menú pensado «para quienes quieren comer bien, sin complicaciones, con personalidad y el toque dulce de siempre» aportado por la «sensibilidad» del reputado pastelero y la «energía» del equipo de Rebaña, explican en una nota de prensa.

Rebaña

Este nuevo negocio en Bonaire abrió sus puertas en octubre de la mano de sus cuatro socios, Tomeu Ramis (el chef), Pau Socías, Nabil Aguilera y Marcos Coll; y desde el principio han querido ofrecer una carta «de calidad, sabrosa y sin postureo», añaden.

Esta cocina combina «producto fresco, recetas reconocibles» y un menú del día «que mancha los dedos y obliga a inclinar el plato hasta el final», comparan haciendo referencia al nombre del establecimiento, que invita a rebañar la salsa que queda tras cada degustación.

El «sueño de cuatro amigos» al iniciar el proyecto era «darle la vuelta a la comida para llevar en el centro de Palma. Comida de tupper, sí, aunque pensada, cocinada y afinada por un gran chef», donde los platos de cuchara con «recetas de la abuela» tienen un espacio muy relevante, que ahora puede probarse en Lluís Pérez.