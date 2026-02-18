Chenoa, molesta, niega rotundamente su reconciliación con Miguel S. Encinas

Una semana después de que Eduardo Inda asegurase en el plató de 'El tiempo justo' que Chenoa estaría ilusionada con un "tipazo de la medicina", un "fuera de serie" en su profesión, la revista Lecturas lleva a su portada que la artista se estaría dando una segunda oportunidad con su exmarido Miguel Sánchez Encinas tras su separación en noviembre de 2023 tras apenas 14 meses de matrimonio.

Según la citada publicación, la expareja se habría reencontrado en abril del año pasado en el 50 cumpleaños del presentador Frank Blanco, y desde entonces se habrían estado viendo, aunque evitando poner etiquetas a su relación solo estaría al tanto su entorno más íntimo, y ambos seguirían viviendo en sus respectivas casas para no precipitarse en su reconciliación.

La mallorquina, molesta con la noticia

Una información que Chenoa ha negado rotundamente a Europa Press. Bastante molesta, la mallorquina ha dejado claro que "no es verdad" que se esté dando una nueva oportunidad con Miguel, remitiéndose a sus declaraciones de hace una semana cuando aseguró que "no pasa nada", revelando que en esta etapa de su vida está tan centrada en su profesión -compaginando su carrera musical con su faceta de presentadora de 'The Floor', 'Operación Triufo' y como jurado en 'Tu cara me suena'- que no tiene tiempo ni ganas de volver a enamorarse.