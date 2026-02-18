Diabetes, obesidad, consumo de alcohol... 7 de cada 10 adultos tiene factores de riesgo para enfermedad hepática

¿Debería empezar a cribarse la enfermedad hepática igual que hacemos con la diabetes o el cáncer de colon?. Los hepatólogos creen que sí y subrayan que la detección precoz es clave para evitar la progresión hacia cirrosis y complicaciones más graves, como el cáncer de hígado. Un amplio estudio europeo alerta de la alta prevalencia de fibrosis hepática -un fenómeno que aparece como respuesta al daño crónico en el hígado- no diagnosticada en adultos, asociada a factores de riesgo metabólicos y al consumo de alcohol.

Así lo demuestra el Proyecto LiverScreen, un estudio poblacional multicéntrico internacional presentado en el 51 Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que se celebra desde este miércoles, y hasta el viernes 20, en Madrid, y que confirma que la enfermedad hepática silenciosa constituye ya un problema relevante de salud pública, estrechamente ligado al estilo de vida actual.

El trabajo, liderado por el Hospital Clínic de Barcelona y coordinado por el doctor Pere Ginès, es uno de los más amplios realizados hasta la fecha en Europa, ya que ha analizado a 30.199 personas mayores de 40 años procedentes de nueve países, entre mayo de 2018 y diciembre de 2024. En él participan 16 especialistas de la AEEH de centros de referencia en hepatología, Atención Primaria, investigación clínica y salud pública, como el Clínic, Hospital del Mar, Germans Trias i Pujol, Vall d’Hebrón (Barcelona) o el Gregorio Marañón de Madrid, entre otros.

Factores de riesgo

El estudio, que se ha aceptado para ser publicado en The Lancet, revela que hasta un 1,6% de la población podría tener enfermedad hepática crónica con fibrosis hepática sin saberlo. El trabajo muestra que 7 de cada 10 participantes (70%) tenían factores de riesgo metabólicos (obesidad, diabetes, dislipemia o hipertensión) y que casi 6 de cada 10 (59%) consumían alcohol, y el 6,1% realizaba un consumo considerado nocivo.

Además, el 6,9% dio positivo en el cribado de posible enfermedad hepática, y el 4,6% presentaba rigidez hepática elevada (dato sugestivo de fibrosis). Los individuos con cribado positivo fueron derivados a consultas especializadas de hepatología y entre los evaluados, en 1 de cada 3 (32%) se confirmó la presencia de enfermedad hepática crónica. El 93% de los casos confirmados de enfermedad hepática crónica con fibrosis se debieron a hígado graso, vinculada sobre todo a obesidad, diabetes tipo 2 y alcohol.

Pruebas no invasivas

El proyecto demuestra que herramientas como la elastografía de transición (Fibroscan) -una novedosa tecnología diagnóstica no invasiva que permite mejorar el diagnóstico y seguimiento evolutivo de la fibrosis hepática sin necesidad de efectuar una biopsia- pueden identificar a personas con riesgo elevado antes de que aparezcan síntomas, permitiendo intervenciones tempranas y más efectivas.

"El objetivo del proyecto es proporcionar un programa de cribado fácil de usar y rentable para la detección precoz de la fibrosis hepática", afirma el doctor Ginès, coordinador del proyecto. "Mediante la implementación de este programa, pretendemos reducir significativamente la morbilidad y la mortalidad asociadas a las enfermedades hepáticas", afirma.

Cribados accesibles

Como revela la investigación, la elevada prevalencia de factores de riesgo metabólicos en Europa -presentes en el 70% de los participantes- refuerza la necesidad de estrategias de cribado accesibles y coordinadas entre Atención Primaria y hepatología.

La AEEH defiende que los métodos no invasivos como LiverRisk Score -score de cribado poblacional-, o el FIB-4 -índice o cálculo no invasivo utilizado para estimar el grado de cicatrización (fibrosis) en el hígado- deben ser la herramienta inicial de cribado para detectar enfermedad hepática avanzada en personas con factores de riesgo, especialmente en Atención Primaria.