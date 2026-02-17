Pepe Barguñó, CEO de Thinking MU: “La coherencia no es un valor añadido sino la base de todo”

Desde 2008, Thinking MU integra diseño propio, durabilidad y criterios éticos en cada colección. La sostenibilidad no fue una estrategia: fue una necesidad personal. Pepe Barguñó recuerda que, al comenzar su vida laboral, sintió una desconexión profunda entre su manera de entender el mundo y el entorno empresarial en el que trabajaba. Entró en empresas donde su visión de la vida estaba completamente disociada del trabajo y, en cuanto pudo, intentó unir ambas cosas. Nunca lo vio como un valor añadido, sino como una alineación profunda entre lo que piensa, lo que es y lo que hace.

¿Cuándo entendió que la sostenibilidad era el núcleo y no un añadido?

Al empezar a trabajar. Me di cuenta de que había una fractura enorme entre mi forma de entender el mundo y lo que hacía cada día. Trabajaba en entornos donde las decisiones se tomaban únicamente desde el margen y la velocidad, pero nadie se preguntaba qué impacto real generaban. Esa incomodidad fue el detonante.

Cuando monté mi propio proyecto, la prioridad no fue “hacerlo sostenible” como etiqueta, sino evitar esa disociación. Necesitaba que hubiera coherencia entre lo que pensaba, lo que era y lo que construía. Si no, el proyecto se convertía en una contradicción permanente. No es una cuestión moral ni heroica; es una cuestión de alineación personal.

La sostenibilidad es hoy una palabra omnipresente. ¿Qué ha aportado y qué ha desvirtuado?

Ha aportado conciencia. Hace quince años el debate era marginal. Nosotros hablábamos de moda ética: comercio justo, agricultura ecológica certificada, condiciones laborales auditadas. Hoy el problema ambiental forma parte de la conversación pública.

Pero también se convirtió en oportunidad comercial. Muchas marcas entendieron que bastaba con construir un relato verde sin transformar el sistema productivo. Entre el greenwashing y la saturación del término, se perdió profundidad. La palabra se hizo popular, pero también más superficial.

La conciencia existe, y eso es valioso. Pero el reto es que no se quede en narrativa.

¿Es viable producir con fibras ecológicas y comercio justo sin perder competitividad?

Sí, si entiendes que la competitividad no es solo precio. Cada empresa decide dónde invierte. Hay marcas que gastan cifras enormes en marketing, en influencers, en locales premium o en expansión acelerada. Nosotros invertimos en producto: en materia prima certificada, en auditorías externas, en trazabilidad real.

Producir bien cuesta más que producir rápido y barato. Pero no es necesariamente más caro que otros modelos si analizas el conjunto de la estructura de costes. Es una cuestión de foco. Nosotros asumimos los costes reales de hacer una prenda duradera y ética. Otros asumen el coste de la visibilidad masiva.

No competimos en precio mínimo; competimos en valor.

¿Qué ocurre cuando la sostenibilidad se aborda solo desde el marketing?

Que no transforma nada estructuralmente. Puedes tener una campaña impecable, pero si no modificas la forma en que compras fibras, gestionas la producción o defines tus volúmenes, el impacto es mínimo.

La sostenibilidad empieza en el suelo, en la agricultura, en la persona que cose. Empieza en cómo decides cuánto producir. Si no cambias el sistema productivo, lo demás es cosmética. Y la cosmética no cambia el modelo industrial.

Produce en Asia y en Europa. ¿Cómo se gestiona esa complejidad ética?

Existe una narrativa simplificada que asocia “producido en Europa” con “más sostenible”. Pero muchas fibras no crecen aquí. El algodón viene de África, Asia o América Latina. La lana puede venir de Oceanía. Incluso si confeccionas en Europa, la materia prima ha viajado.

Además, durante décadas los países occidentales pidieron a Asia que fuera su fábrica. Se generaron millones de puestos de trabajo y especializaciones industriales. Abandonar ahora esos territorios por una tendencia de marketing sería irresponsable.

El impacto del transporte también se malinterpreta. Importar hilatura o tejidos para confeccionar aquí puede tener más merma y volumen que importar la prenda acabada.

Dicho esto, apoyamos producción local cuando tiene sentido: punto en España, confección en Portugal, proyectos familiares que merecen continuidad. No es una cuestión ideológica sino estratégica y ética a la vez. Cada categoría exige una decisión distinta, siempre bajo auditorías y control real en origen.

¿Qué significa Palma en su expansión?

Palma combina estrategia y emoción. Nuestra intención es consolidar retail propio en España antes de expandirnos internacionalmente. Y España tiene una ventaja: el turismo convierte cada tienda en un punto de visibilidad global.

Mallorca tiene una sensibilidad estética muy alineada con nuestra marca: Mediterráneo, artesanía, agricultura, comunidad internacional. Además, para mí es un lugar personal. He trabajado aquí, tengo vínculos familiares y afectivos.

Siempre digo que solo abro tiendas en lugares donde quiero estar. Palma no es solo mercado; es afinidad.

Ha emprendido también en alimentación. ¿Qué conecta ambos mundos?

El origen agrícola. Textil, alimentación o bioconstrucción con cáñamo parten del mismo lugar: la tierra. Mi interés real no es la moda en sí; es cómo producimos desde el origen.

El producto es secundario. Lo importante es que sea necesario y que su sistema no degrade el entorno. Alimentación, vivienda y vestir son básicos. Lo que no es básico es el volumen de consumo actual.

Cuando entiendes eso, vender un calabacín o una camiseta forma parte del mismo relato: producir con sentido.

En un contexto de inflación, ¿el consumidor está dispuesto a pagar el coste real?

El consumidor está más actualizado de lo que pensamos. A veces quien más conciencia tiene es quien menos capacidad adquisitiva posee, y eso genera tensión.

Nosotros no podemos hacerlo barato, así que lo hacemos bien. No vendemos sostenibilidad como eslogan. Cada prenda incluye un QR con datos auditados: agua utilizada, kilómetros recorridos, manos implicadas, certificaciones.

No somos lujo, pero tampoco fast fashion. Es una cuestión de elección. Tal vez no necesitas diez prendas al año. Tal vez puedes comprar tres buenas y mantener el resto.

El precio real incluye lo invisible: suelos degradados, precariedad laboral, impacto intergeneracional. Cuando pagas menos de lo que cuesta producir dignamente, alguien asume esa diferencia. Puede ser una persona hoy o el planeta mañana.

¿De dónde vendrá el cambio estructural?

No vendrá primero de políticos ni de grandes empresarios. Vendrá de la demanda social. Sin presión sostenida, nadie se enfrenta a lobbies ni sacrifica márgenes.

Ya hubo una ola de conciencia que luego se diluyó entre mensajes confusos. Confío en que vuelva otra más madura, menos basada en etiquetas y más en sentido común: hacer las cosas con coherencia.

Las estructuras reaccionan cuando el mercado cambia. No lideran el cambio por iniciativa propia.

¿Qué papel quiere jugar Thinking MU en ese futuro?

No pretendemos ser perfectos ni salvar la industria. Queremos demostrar que se puede crecer invirtiendo en producto, trazabilidad y coherencia sin renunciar a diseño ni rentabilidad.

Si conseguimos que una parte del consumidor compre menos y mejor, ya estaremos aportando algo. Si demostramos que el margen puede construirse desde la calidad y no desde la sobreproducción, estaremos ofreciendo una referencia distinta.

No es una revolución espectacular. Es constancia, transparencia y coherencia sostenida en el tiempo.