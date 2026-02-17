Naomi Campbell, la diosa de ébano y sus correos con Jeffrey Epstein: cumpleaños, fiestas en París y favores por una línea de baño con Victoria's Secret

La figura de Naomi Campbell, uno de los rostros más icónicos de la moda internacional, una de las 'top models' de los 90, ha reaparecido con fuerza en el turbulento universo del caso Jeffrey Epstein. La publicación de millones de documentos relacionados con el delincuente sexual ha vuelto a situar a la supermodelo británica en el centro de una historia que mezcla élite, lujo, y un escándalo que sigue sacudiendo a la alta sociedad.

Según un análisis de 'The New York Times', el nombre de Campbell aparece en cerca de 300 documentos del Departamento de Justicia, convirtiéndola en una de las mujeres más mencionadas dentro de unos archivos poblados por nombres tan poderosos como Bill Clinton, Donald Trump o el despojado expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor.

Los correos electrónicos incluidos en los expedientes apuntan a que la modelo solicitó viajar en el jet privado de Epstein y coordinó encuentros con él en su mansión de Nueva York, además de invitarlo a eventos exclusivos alrededor del mundo. Estas gestiones eran organizadas principalmente por Lesley Groff, asistente del magnate durante años.

"Mi línea de trajes de baño"

Entre los intercambios destaca la insistencia para que Epstein asistiera a la celebración de su 40º cumpleaños en Cannes, así como invitaciones a galas benéficas y a un evento de Dolce & Gabbana en París. En un mensaje de 2005, Campbell incluso le escribe para hablar sobre una posible línea de trajes de baño vinculada a Victoria’s Secret: "Hola, soy Naomi... me gustaría saber cuándo puedo hablar con Jeffrey sobre mi línea de trajes de baño".

Pero el contenido más delicado llega a través de los testimonios de presuntas víctimas. En entrevistas con el FBI, varias jóvenes aseguraron haber sido presentadas a Campbell en eventos sociales y afirmaron haberla visto tanto en la mansión de Manhattan como en la isla privada caribeña del financista, Saint James, tristemente conocida como 'la isla de la pedofilia'.

Pese a todo, la modelo no ha sido acusada de ningún delito. Su abogado, Martin Singer, ha defendido que Campbell no supo nada de la "atroz conducta criminal" de Epstein hasta su arresto en 2019. "Si mi cliente se hubiera encontrado con alguna joven que creyera víctima de Epstein, habría intervenido de inmediato", declaró, añadiendo que entre 2008 y 2013 ella vivió en Moscú y no sabía que Epstein estaba registrado como delincuente sexual.

Lista de 'personas políticamente expuestas'

El caso vuelve a ganar dimensión política tras conocerse que el Departamento de Justicia envió al Congreso una lista de 'personas políticamente expuestas' mencionadas en los archivos, un documento firmado por el fiscal adjunto Todd Blanche en cumplimiento de la nueva Ley de Transparencia de Archivos Epstein. La misiva -según CNN- incluye nombres de presidentes, empresarios e incluso iconos culturales fallecidos, sin aclarar necesariamente el grado de relación con el magnate.

En el caso de Naomi Campbell, estos documentos reabre una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto su vínculo fue casual dentro de un entorno social compartido, o parte de una relación más estrecha de lo que se creía?