España tendrá por primera vez una misión espacial con tecnología 100% 'made in Spain', desde el cohete hasta los satélites

Por primera vez en la historia, España tendrá una misión espacial con tecnología 100% desarrollada en territorio nacional. La empresa alicantina PLD Space, creadora de la primera generación de cohetes 'made in Spain' Miura, y la barcelonesa Sateliot, líder en el desarrollo de satélites 5G, se han aliado para lanzar una misión conjunta en 2027. Según explican los responsables de estas compañías, de esta colaboración nacerá la primera misión privada completamente española desde el cohete hasta los satélites y todo lo que hay entre medias, desde la fabricación al lanzamiento, las operaciones y la explotación. "Es un hito clave para el ecosistema espacial español y europeo ", explican Raúl Verdú, cofundador y Chief Business Development Officer de PLD Space, y Jaume Sanpera, cofundador y consejero delegado de Sateliot.

El proyecto tiene previsto despegar en 2027 y servirá para poner en órbita varios aparatos de última generación para mejorar la conexión 5G y la red en zonas remotas del globo

El proyecto consistirá en el lanzamiento y posterior despliegue de dos satélites Tritó, unos aparatos de nueva generación que pesan hasta 160 kilogramos y miden 4 metros de largo y que Sateliot ha desarrollado para mejorar la conectividad de la red y avanzar en cuestiones relacionadas con la seguridad, protección civil y defensa. Para ello, PLD Space desarrollará un cohete Miura 5 "adaptado específicamente a las necesidades de la misión" y que permitirá llevar a los satélites hasta la órbita baja de la Tierra. En este proceso, ambas empresas colaborarán en todas las etapas de fabricación, diseño, despliegue y explotación del proyecto. Y por primera vez, todo el proceso se llevará a cabo desde suelo español.

Autonomía estratégica

Los responsables de la misión explican con entusiasmo que esta colaboración permitirá a España "tomar la delantera" frente a otros proyectos similares que, siguiendo las dinámicas habituales de la industria, tendrá que coordinarse con otras empresas y, sobre todo, esperar al lanzamiento de un cohete como los de SpaceX para "compartir costes" de lanzamiento. Frente a esto, la alianza de estas dos empresas españolas "evidencia la fortaleza de las capacidades nacionales al cubrir toda la cadena de valor" ante un reto tan mayúsculo como es el despegue de una misión espacial. "Demuestra la capacidad de dos empresas nacionales para romper moldes y ofrecer soluciones integradas verticalmente sin precedentes. El nivel de competitividad de esta aproximación es inédito en nuestro sector", comenta Verdú tras la presentación del proyecto, anunciado el primer día del 'Small Satellites & Services International Forum' de Málaga (SSSIF).

"Este proyecto demuestra la capacidad de dos empresas nacionales para romper moldes y ofrecer soluciones integradas verticalmente sin precedentes" Raúl Verdú — PLD Space

El proyecto ha cosechado grandes aplausos por parte de toda la industria desde su estreno. Sanpera, por su parte, defiende que el punto fuerte de esta colaboración es que refuerza los dos pilares que tanto tiempo lleva reivindicando el sector espacial español: autonomía de trabajo, por un lado, y soberanía nacional y europea, por el otro. "Al lanzar nuestros satélites con una empresa española como la nuestra, apostamos por la Marca España y por garantizar la conectividad en todo el mundo y en cualquier escenario", comenta el portavoz de Sateliot, quien argumenta que estos satélites se convertirán en un "respaldo estratégico" en situaciones en las que "las redes terrestres no llegan o fallan" o ante retos relacionados con la seguridad nacional, la respuesta ante catástrofes y un sinfín de usos civiles.

"Apostamos por la Marca España y por garantizar la conectividad en todo el mundo y en cualquier escenario" Jaume Sanpera — Sateliot

Ciencia española

La historia de este proyecto, que aspira a convertirse en la "joya de la corona" de la industria espacial española, entusiasma aún más cuando se recuerda el origen de estas dos compañías. PLD Space nació en 2011 en Elche de la mano de Raúl Torres y Raúl Verdú con el loco sueño de crear un cohete español. Tras años de pruebas y errores, la empresa logró poner en vuelo su primer cohete suborbital, el Miura 1, en octubre de 2023 desde Huelva y se convirtió en el primer cohete privado desarrollado íntegramente en el país en alcanzar el espacio. Ese lanzamiento sirvió como banco de pruebas para tecnologías para desarrollar el Miura 5, un lanzador orbital pensado para llevar satélites a órbita baja terrestre. Este proyecto, aún en fase de desarrollo, aspira a convertirse en el primer cohete orbital español plenamente operativo, reutilizable y sostenible.

La historia de Sateliot empieza en el año 2018 en Barcelona. Sus creadores, Jaume Sanpera y Marco Guadalupi, trabajaron desde un principio para mejorar la conectividad a internet y la cobertura móvil incluso en lugares o situaciones donde no suele llegar la red. Para ello han desarrollado un sistema que combina redes terrestres y una constelación de pequeños satélites en órbita baja que se comunican directamente con dispositivos estándar. Incluso en zonas rurales, marítimas o aisladas. De cara a los próximos años, la empresa ha anunciado que planea desplegar decenas de satélites para dar servicio continuo a los usuarios y convertirse en un proveedor habitual de conectividad 5G desde el espacio para empresas de todo el mundo. En definitiva, acercarse a las estrellas para ponerlas a disposición del público.