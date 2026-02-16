¿Al fin solos?

En la niebla del sueño el aeropuerto de Mallorca se apaga, se vacía. No se ven borrachines cincuentones, alocados y desatados, barrigones y cachetones, con la misma camiseta boba y recostados sobre la cinta de las maletas, riendo fuerte, como niños desubicados lejos de mamá y papá.

Tampoco se oyen palabras en alemán ni en inglés, ni en noruego ni en sueco, ni el cantito suave latinoamericano en el aeropuerto silencioso y límpido.

No se pasean de punta a punta mujeres esplendorosas con caballeros fornidos de camisas apretadas, siempre listos para retratarse en un selfi inolvidable, como el siguiente y el próximo.

Los pasillos del aeropuerto brillan sin la suciedad de las ruedas de las maletas, los pedazos de coca de patatas, las manchas de café, los papeles de las hamburguesas grasosas y finitas.

No se escuchan quejas por vuelos perdidos, reclamos de maletas abiertas, ni se arman filas en los baños con niños dormidos y mascotas en los brazos.

Ya no pasean, sigilosos y estratégicos, aquellos sabuesos que merodean perfumes, se prueban todos y no compran ninguno; no se ve a Tovar firmando autógrafos a los simpatizantes del Atlético Baleares ni a los jugadores del Mallorca embarcando a Madrid para enfrentar a Mbappé.

El batallón de turistas desaforados por sol, sexo, juerga, mar, tapas, paella y sobrasada se disuelve en el aire en este páramo irreal, en la bruma densa del sueño confuso.

Tampoco nadie despide a nadie con un abrazo fuerte y recomendaciones, con un beso profundo y llantos cortitos que impiden palabras atragantadas.

Nadie recibe a nadie con los brazos abiertos, con la ilusión de un reencuentro, con carteles coloridos de enamorados, carteles modestos y sencillos con nombres de diplomáticos finlandeses, dibujitos que celebran la llegada de los abuelos.

No hay lectores sentados inmersos en la última novedad literaria, atrapados en un libro de autoayuda sanador escrito por el gurú de turno o descubriendo Sudeste, la novela del querido Haroldo Conti, o entrándole a los cuentos de Chéjov o gozando con la escena inicial de Corazón tan blanco, de Javier Marías.

En las columnas no se apoyan adolescentes con cascos mirando una serie en el móvil ni se ven grupos de amigos envueltos en sacos de dormir o desayunando, hambrientos y silenciosos, mientras aguardan el primer vuelo del día para comenzar la aventura de un viaje soñado tras una noche larga e incómoda.

Añora este espacio vacío a las delegaciones de deportistas jóvenes, uniformados e ilusionados, rumbo a San Sebastián, Málaga o Albacete para competir en el día y volver a casa. Extraña este espacio vacío los tours del Imserso enseñando cajas de ensaimadas a hijos y nietos por videollamada.

Un mundo sin turistas fue posible en Madrid, un día temprano por la mañana. En la niebla del sueño el aeropuerto de Mallorca se apaga, solo en la niebla del sueño.