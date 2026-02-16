Catavinos Fevi cumple con las previsiones y logra el éxito de convocatoria

Catavinos Fevi, la feria de bebidas referente del sector Horeca en Balears, celebra hoy su novena edición con una gran respuesta del sector. Más de 2.000 personas, la inmensa mayoría de ellas profesionales, se están entregando a las más de 150 marcas que protagonizan esta jornada, dedicada a compartir inquietudes, analizar tendencias y descubrir un gran foro de formación e información.

Durante este encuentro se disputan algunos concursos, como el certamen Cata a Ciegas, que repartirá un total de 1.800 euros en cheques regalos, distribuidos en tres premios; y el Coctelería Fevi, con premios para los tres primeros clasificados, también dotados en total con 1.800 euros.

Un momento de la feria en el Palacio de Congresos / MANU MIELNIEZUK

Nacido en 2009, Catavinos Fevi tuvo un arranque espectacular en participación y acogida, congregando en el complejo Riskal cerca de 3.000 personas en su primera edición. Es Baluard y El Pueblo Español han sido otras sedes de este evento, que se ha asentado en el Palacio de Congresos en sus últimas convocatorias, con una afluencia masiva y totalmente consolidado.