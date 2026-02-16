Abogados Cristianos pide que la joven que solicitó la eutanasia sea sometida a tratamiento psiquiátrico

El proceso de la eutanasia de Noelia, la paciente de 25 años con paraplejia que tiene autorizado morir de forma asistida por los tribunales, sigue paralizado por la actividad judicial. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha pedido al Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona que requiera a los servicios públicos de salud de Catalunya para que dispensen de inmediato tratamiento psiquiátrico y psicológico especializado a Noelia.

Este juzgado investiga al médico F.M. y la jurista M.M.P., miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC), por los delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa. La querella de Abogados Cristianos remarca que los dos acusados, en su condición de médico y jurista designados como la “dupla” evaluadora de la CGEC, reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso al pleno de la Comisión. El juzgado indaga esta simulación supone falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el cauce legal previsto en la ley.

Dentro de este procedimiento abierto, Abogados Cristianos ha presentado un escrito en el que reclama un tratamiento para la joven. En este sentido, aseguran que en los informes que existen en el procedimiento se indica que la paciente presenta diagnósticos como trastorno límite de la personalidad (TLP), trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) e ideación suicida, además de antecedentes de intentos autolíticos. A juicio de Abogados Cristianos, su cuadro clínico exige una intervención terapéutica intensiva y no la tramitación acelerada de la prestación de ayuda para morir.

No es el único frente judicial abierto en este caso. A finales de enero el Tribunal Supremo inadmitió el recurso presentado por el padre de Noelia, representado por Abogados Cristianos, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que respaldaba la autorización que la Comisión de Garantía y Evaluación catalana había concedido el 18 de julio de 2024 a su hija para someterse a una eutanasia.

Contra esta resolución del Supremo, Abogados Cristianos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y ha solicitado medidas cautelarísimas para que se suspenda la eutanasia hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto. La organización recuerda que la ejecución de la eutanasia supondría un hecho irreversible, que dejaría sin efecto práctico cualquier eventual estimación del amparo.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que “no se puede permitir que se aplique la eutanasia a una joven de 25 años con graves trastornos mentales sin ofrecerle antes una alternativa terapéutica real. El Estado tiene la obligación de proteger y tratar a las personas vulnerables, no de facilitar su muerte”.

Castellanos también insiste en que “cuando existen ideaciones suicidas diagnosticadas, la respuesta médica y jurídica debe ser el tratamiento y el acompañamiento, no la eutanasia. Por eso, pedimos al juzgado que actúe como garante de la protección de la víctima y al Tribunal Constitucional que paralice cualquier actuación que pueda acabar de forma definitiva con su vida mientras los tribunales siguen analizando el caso”.