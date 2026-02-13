Un mapa colaborativo destapa los espacios públicos más populares para encuentros sexuales, con valoraciones y etiquetas, en Palma

Dicen que Palma lo tiene todo: mar, historia, gastronomía… y, según una web colaborativa, también un mapa alternativo de rincones donde algunos buscan algo más que vistas bonitas. La página en cuestión, bautizada como BlaBlaFuck, enumera distintos puntos de la ciudad como lugares habituales para encuentros íntimos, con valoraciones incluidas. Eso sí, conviene recordar, antes de dejarse llevar por la curiosidad, que mantener relaciones sexuales en espacios públicos puede salir caro.

El listado incluye enclaves del casco antiguo, zonas del Parc de la Mar, parques urbanos, miradores e incluso aseos públicos de edificios céntricos. La plataforma clasifica estos espacios bajo etiquetas como “cruising” o “dogging” y permite a los usuarios puntuar y comentar cada ubicación.

Los lugares que aparecen señalados en Palma

Entre los puntos que figuran en la web destaca la muralla de la Seu, en Palma, que cuenta con una valoración de 3,0 sobre 5 basada en 298 votos y aparece etiquetada como “Zona de Cruising”. Según los comentarios publicados, a partir de las últimas horas del día la zona comenzaría a ser frecuentada por personas que buscan encuentros íntimos.

También se menciona una genérica “esquina entre calles” en Palma, con una puntuación de 3,0 sobre 5 y 164 votos. En este caso, los usuarios aseguran que al anochecer y de madrugada algunas parejas de turistas mantienen relaciones en la vía pública.

En el entorno del Parc de la Mar aparecen varios puntos. Los toboganes del parque obtienen un 3,1 sobre 5 con 45 votos; los comentarios señalan la torre de los toboganes como lugar de encuentro, aunque advierten de la presencia habitual de otras personas en la zona. En las escaleras de la muralla del mismo parque, con una puntuación de 3,1 y 9 votos, la etiqueta es “Zona de Dogging” (tener sexo en lugares públicos y contar con un público que puede llegar a participar en el acto sexual), y los mensajes recomiendan especialmente el lugar en horario nocturno.

Otro de los espacios que figura en la página es El Corte Inglés de Palma, con una valoración de 4,4 sobre 5 y 53 votos, bajo la etiqueta “ Zona de Cruising”. En este caso, los comentarios hacen referencia a baños de plantas superiores y a escaleras laterales del edificio.

El parque de Sa Feixina (Safaxina) aparece con una puntuación de 3,1 sobre 5 y 136 votos. Según los usuarios, algunos puntos elevados del recinto serían frecuentados durante la noche o la madrugada.

La Biblioteca Ramon Llull figura con 3,0 puntos y 120 votos. Los comentarios señalan los aseos del edificio como lugar habitual según la propia comunidad de la web. Por último, el castillo del parque infantil de Ses Estacions, con 3,1 puntos y 89 votos, está descrito como una zona tranquila con puntos poco visibles.

¿Es ilegal practicar sexo en la vía pública?

En España, este tipo de conductas no suele constituir delito penal, pero sí puede considerarse infracción administrativa, con la correspondiente multa por alterar el orden público o afectar a la convivencia. El delito de exhibicionismo, recogido en el artículo 185 del Código Penal, solo se aplica cuando los actos se realizan ante menores o personas con discapacidad.

El clásico recurso del coche tampoco garantiza inmunidad. Si el vehículo está aparcado pero el interior es visible desde el exterior, puede haber sanción. Y si está en marcha, la situación podría incluso derivar en una infracción por conducción temeraria.

Curiosidad sí, promoción no

La existencia de este tipo de listados en internet no implica ningún tipo de permiso o tolerancia por parte de las autoridades. Más bien al contrario: cualquier actuación que altere el uso normal de espacios públicos puede ser denunciada y sancionada.