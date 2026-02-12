Persépolis Antiques liquida su colección tras 50 años de historia en Palma

La histórica tienda Persépolis Antiques, referente en Palma desde 1975 en alfombras persas, muebles y antigüedades, ha iniciado la liquidación total de su colección con motivo del cierre del establecimiento tras 50 años de actividad, para seguir su actividad en web y redes sociales.

Fundada por Jamil Missaghian, la galería se ha consolidado durante décadas como uno de los anticuarios más prestigiosos de la ciudad, ofreciendo una cuidada selección de piezas que abarcan desde el siglo XV hasta el XIX, además de una amplia colección de alfombras persas antiguas y modernas.

Medio siglo dedicados al arte y la historia

Desde sus inicios, Persépolis Antiques ha centrado su filosofía en la pasión por el arte y la historia. Cada pieza incorporada a su colección ha sido evaluada y seleccionada con rigor, garantizando autenticidad, calidad y valor histórico.

“Creemos que cada pieza tiene una historia que merece ser contada”, ha sido una de las máximas del establecimiento a lo largo de estos años.

Además de la venta de antigüedades, el negocio ha contado con talleres propios de restauración de muebles, pintura y alfombras, un servicio que ha permitido conservar y devolver el esplendor original a numerosas piezas.

Liquidación de piezas únicas

Con el anuncio del cierre, Persépolis Antiques ha puesto en marcha una liquidación de su colección, que incluye una destacada selección de alfombras persas tanto antiguas como contemporáneas.

El cierre marca el final de medio siglo de actividad en el sector de las antigüedades en Palma y supone la despedida de uno de los establecimientos históricos especializados en arte y patrimonio en la ciudad.