El interés por aprender español se incrementa un 178 % tras la actuación de Bad Bunny

Récord de audiencia, récord en producción y una repercusión cultural, política y social sin precedentes. Las consecuencias de la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl de la NFL alcanzó a 135 millones de espectadores, sí, pero ha tenido otro efecto directo y colateral: el interés por aprender español se ha disparado.

La plataforma para aprender idiomas Duolingo lo confirmó horas después del show. En la misma noche de la actuación, detectó un incremento del 35 % en el número de personas interesadas en aprender español. Lo acompañó de un gráfico donde se ve claramente un pico de entradas en la app tras la actuación de Benito Antonio Martínez Ocasio. Ayer, la plataforma online de enseñanza de idiomas Preply, publicó un estudio donde detectaron que las búsquedas relacionadas con aprender español aumentaron un 178 % desde el lunes después del show americano. Además, analizando los datos de los principales buscadores, solo durante la jornada de la Super Bowl se produjo un incremento de un 89 %.

Preply ha elaborado un análisis a partir de la monitorización de búsquedas en Estados Unidos. De ahí se extrae que antes del evento, el término "aprender español" registraba una media de 62.000 búsquedas mensuales, pero el día del partido se superaron las 43.000 consultas en tan solo 24 horas.

“Vimos un aumento del 178 % en las búsquedas de ‘aprender español’ después de la presentación, lo que demuestra que los espectadores no solo estaban entretenidos, sino inspirados para aprender y conectar con el idioma detrás del momento”, señala Sofia Tavares, directora de marca de Preply.

Fenómeno cultural y lingüístico

La actuación de Bad Bunny fue interpretada principalmente en castellano, incluidas sus intervenciones más espontáneas, donde también incluyó alguna palabra en inglés. Según las estimaciones de Preply, hasta 737.000 estadounidenses adicionales podrían empezar a explorar recursos formales para estudiar español a raíz de este impulso. Desde la plataforma subrayan que no se trata de un interés puntual. “Aprender español en Estados Unidos va camino de alcanzar su mayor nivel de interés global en cinco años, y con esta actuación se ha ayudado a poner en contacto a millones de personas con la lengua española", apunta Tavares.

Además del efecto en las búsquedas, la compañía destaca que la música del artista urbano puede servir como puerta de entrada al aprendizaje del idioma y a su diversidad cultural. Términos presentes en sus letras como 'jíbaros' (trabajadores agrícolas de Puerto Rico en el siglo XIX), 'pava' (sombrero tradicional de paja), 'coquí' (rana arbórea típica de la isla) o expresiones más extendidas como 'perreo' forman parte de un universo lingüístico que despierta curiosidad más allá de las fronteras hispanohablantes.