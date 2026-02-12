Apertura de discotecas en s'Arenal en 2026: cuándo arrancan la temporada Megapark, Bierkönig, Bamboleo, Oberbayern y otros

El inicio de la temporada en Mallorca está cada vez más cerca y con él también las noches de fiesta en la Platja de Palma. Para los dos principales puntos de referencia, Bierkönig y Megapark, ya están fijadas las fechas de inicio de la temporada 2026. Este año, el Bierkönig toma la delantera y comenzará una semana antes que su competidor, el Megapark. A continuación, un resumen de los openings en s'Arenal:

Bierkönig

El templo de la fiesta ya fijó en julio el fin de semana inaugural: del jueves 16 al domingo 19 de abril de 2026. El 15 de abril se celebrará el “Newcomer Contest”, en el que nuevos cantantes de schlager podrán demostrar su talento sobre el escenario.

Todavía no se han anunciado las actuaciones previstas para el opening. Hasta ahora, la discoteca solo ha comunicado en Instagram la renovación de contrato de algunos artistas para la próxima temporada: Malin Brown, Kreisligalegende, Calvin Kleinen y Peter Wackel.

Megapark

Una semana más tarde arrancará la temporada en el segundo gran punto de encuentro de la Platja de Palma. Según anunció el local en Instagram, la gran fiesta de apertura se celebrará del 23 al 26 de abril de 2026.

Opening simultáneo en Bierkönig y Megapark en 2025

A diferencia de 2025, ambos locales, muy populares entre los turistas de habla alemana, no celebrarán en 2026 sus fiestas de inicio de temporada el mismo fin de semana. La coincidencia el año pasado provocó problemas debido a la gran afluencia de público: en algunos momentos fue necesario cerrar el acceso por exceso de aforo.

En años anteriores, el Megapark había celebrado su opening una semana después del Bierkönig. La planificación de este año supone, por tanto, un regreso a la tradición anterior.

Bamboleo

Bamboleo abrirá ya en Semana Santa.

Et Dömsche

Para que el personal pueda acostumbrarse al ritmo de trabajo de la temporada —y también para ofrecer ambiente a los turistas desde antes— el local del exgerente del Megapark Carlos Lucio abrirá sus puertas el 19 de marzo.

Sommerland

El primer local de Sommerland abrirá ya el 26 de marzo. El establecimiento más nuevo, Sommerland Mallorca, situado justo al lado y con un nombre casi idéntico, se inaugurará una semana después, el 2 de abril (Jueves Santo).

El 15 de abril, el propietario Carlos Lucio planea una gran fiesta en Sommerland. “Quiero celebrar el segundo aniversario del nuevo local y, de paso, mi 47 cumpleaños”, declaró a Mallorca Zeitung por teléfono el marido de Isi Glück. Asistirán algunas caras conocidas de la escena del Ballermann.

Deutsches Eck

El local permanece abierto todo el año.

Oberbayern

El Oberbayern iniciará la temporada 2026 el Jueves Santo (2 de abril). Aún no se han dado a conocer los detalles del evento de apertura.

MK Arena

La sala de fiestas ya organizó varios pequeños openings durante otoño e invierno: a mediados de noviembre se celebró el Novemberbash, a finales de enero una Winter Session y a comienzos de febrero otro evento similar.

El 19 de marzo tendrá lugar el soft opening. A partir de entonces, el local abrirá cada fin de semana. Desde el 15 de abril comenzará la temporada fuerte, con diversos especiales y momentos destacados, según informó la propietaria Gerlinde Weininger.

Amok

El opening del club cerca de la Platja de Palma tendrá lugar ya durante el fin de semana de Carnaval. El 13 de febrero, a partir de las 19.00 horas, habrá una mezcla de música house y pop, además de bailarines y drag queens. Las entradas están casi agotadas.

A partir de entonces, cada fin de semana habrá tardeos (fiestas de tarde) o ambiente hasta altas horas de la noche: techno, reguetón, pop o éxitos de listas, según el día. Hay opciones para todos los gustos.