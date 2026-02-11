Vive una experiencia transformadora en la próxima Expedición VIAJAR a Costa Rica

Inspirado en el libro La leyenda del volcán de Bárbara Gil – quien nos acompaña en esta travesía -, este viaje es una invitación a vivir Costa Rica con todos los sentidos. Desde la fuerza telúrica de sus volcanes hasta la calma ancestral de sus comunidades indígenas, recorremos un país que no se visita, se vive. Aunque pequeño en extensión, Costa Rica es inmenso en biodiversidad, cultura y energía. Caminaremos entre selvas húmedas, escucharemos el rugido de ríos celestes, nos sumergiremos en aguas termales y compartiremos historias que laten en cada rincón. Entre aromas de café recién tostado y sabores tropicales, descubriremos una tierra donde la naturaleza y la memoria conviven en armonía. Y frente al imponente volcán Arenal, sentiremos cómo el paisaje nos habla. Más que un viaje, será una experiencia transformadora.

Entre los hitos del viaje están Tortuguero, una de las regiones más emblemáticas del Caribe costarricense, conocida por su diversidad y su relación con el agua, o el Monumento Nacional Guayabo, uno de los sitios arqueológicos más importantes del país y menos conocidos. Ubicado en las faldas del volcán Turrialba, este lugar es mucho más que un conjunto de ruinas: es un testimonio vivo de una civilización precolombina que floreció entre el 1.000 a.C. y el 1.400 d.C. Pero además de cultura y paisaje, también habrá tiempo para el relax en lugares como Puerto Viejo, donde la vida se despliega entre ritmos de reggae, aromas de cocina criolla y calles llenas de color. Aquí, cada restaurante, cada tienda artesanal y cada conversación revelan la identidad cultural de la región. El lugar ideal para comenzar a entender que Costa Rica es biodiversidad natural y humanamente.

Cómo participar en la Expedición VIAJAR a Costa Rica

Para unirte a este nuevo destino, podrás encontrar toda la información sobre los vuelos, los alojamientos, el precio, el itinerario y el programa completo del viaje en la web: www.club-viajar.es/expediciones. También puedes contactar a través del correo electrónico: expedicionviajar@clubmarcopolo.es y en el teléfono 900 909 698.

En este viaje, los expedicionarios viajaran en compañía de Bárbara Gil. Periodista, profesora y escritora. Licenciada en Periodismo y con estudios de Filología Hispánica e Historia, desde 2013 dirige la escuela de escritura EscribE. Autora de cuentos, novelas y obras pedagógicas, su libro La leyenda del volcán (2023, Plaza y Janés) nos traslada a Costa Rica.

Destacados del viaje

San José

En la capital costarricense visitaremos el barrio Escalante, uno de sus epicentros culturales y gastronómicos, y el Museo del Oro Precolombino.

Volcán Tenorio

Partiremos hacia el norte, en dirección a este volcán enclavado en el corazón del bosque húmedo tropical que sigue manifestando su energía a través de fumarolas, fuentes termales y suelos volcánicos.

Río Celeste

Una caminata por el Parque Nacional Volcán Tenorio nos conducirá a uno de los fenómenos naturales más sorprendentes del país: el río Celeste y su famosa catarata. De noche, haremos una exploración por el bosque lluvioso de Chachagua.

Arenal La Fortuna / VIAJAR

Parque Arenal

Tres horas de recorrido por el Parque Arenal nos permitirán caminar sobre antiguos flujos de lava solidificada mientras se contempla la majestuosidad del volcán, aún activo. También visitaremos las aguas termales de Tabacón.

Tortuguero

Haremos una travesía acuática por los canales naturales y lagunas de este parque y nos alojaremos en uno de sus lodges.

Valle de Turrialba

Visitaremos la Hacienda La Esperanza para conocer todo sobre las comunidades cafeteras de Costa Rica.

Monumento Nacional Guayabo

Visitaremos el sitio arqueológico más importante de Costa Rica. Tras él, el viaje continúa hacia el Puerto Viejo de Talamanca, donde tendremos un encuentro con la comunidad indígena bribri.

Detalles del viaje

-Fechas del viaje: Del 17 al 30 de mayo.

-Duración: 14 días.

-Alojamiento: 12 noches – AD

-Ciudades: San José, Puerto Viejo de Talamanca, Tortuguero…

-Caminatas: Hay diversas caminatas privadas por parques nacionales, bosques lluviosos, puentes colgantes…

Costa Rica se convierte en un nuevo destino de las míticas expediciones que, desde hace años, organiza la revista Viajar para vivir una aventura única junto a la compañía de expertos historiadores, arqueólogos, periodistas de viajes… que comparten sus conocimientos, su experiencia del destino y el entusiasmo por explorar el mundo. Además, Indonesia o La Ruta de la Seda China son algunos de los destinos que podrán descubrir también los viajeros ávidos de aventuras en otras expediciones previstas por la revista Viajar para este año. Experiencias, todas ellas, que permiten la máxima interacción con la cultura local, su gastronomía, su historia y sus tradiciones.