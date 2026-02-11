Stanislao Valente gana de nuevo el concurso de pizza gourmet y Ricardo Rossi el del mejor pincho de Horeca

Stanislao Valente, del restaurante Annabel, se ha proclamado de nuevo ganador del IV Concurso Mejor Pizza Gourmet, celebrado en el marco de la feria Horeca Mallorca que ha cerrado este miércoles en el velódromo Illes Balears. En esta última jornada dedicada a la restauración y hostelería, Ricardo Rossi, de la asociación de cocineros Ascaib, ha ganado la primera edición del premio al Mejor Pincho.

El maestro pizzero Stanislao Valente repite título en Horeca, donde ya ganó el año pasado representando a otro restaurante. Esta vez se ha impuesto al resto de participantes con su pizza Annabel, una especialidad que lleva burratina, tartar de atún, carbocrema y trufa rallada, según figura en la carta del restaurante que representa.

Una de las pizzas elaboradas en el concurso. / Horeca

Este certamen de pizzas ha contado con diez competidores y ha premiado la calidad de la masa y la técnica de horneado, además del equilibrio de ingredientes y la capacidad de trasladar la propuesta al servicio real, ha informado la feria en una nota.

En el I Concurso al Mejor Pincho, Ricardo Rossi ha ganado con su elaboración llamada Porc únic. En este caso, el jurado ha tenido en cuenta la creatividad y la técnica en formato pequeño, valorando el sabor, la presentación y la viabilidad de la propuesta para la carta y el servicio, ha informado Horeca.

Ricardo Rossi, elaborando su pincho ganador. / Horeca

Medio centenar de actividades

La feria ha cerrado este miércoles después de tres jornadas con medio centenar de actividades dirigidas al sector profesional de la hostelería y la restauración, con cocina en vivo, presentaciones de producto y varios concursos de distintas especialidades culinarias.

De forma paralela, la Sala Palma ha acogido la programación del último día del II Foro Horeca, centrado en herramientas y estrategias aplicables al negocio hostelero.

La jornada ha comenzado con la ponencia 'Claves esenciales para abrir y gestionar un restaurante exitoso', a cargo de Chaná Barrios, chef privado, quien ha abordado aspectos fundamentales como el control de costes, la planificación financiera y la gestión del equipo humano.

A continuación, se ha celebrado la mesa redonda 'Sostenibilidad rentable en hostelería, con la participación del chef Andreu Genestra; David Rivas, chef de Terrae; y Alex Pardo, chef de Selvatge.

El programa ha continuado con el taller práctico 'Inteligencia Artificial aplicada para liderar el negocio de la hostelería', impartido por Emma Martin, del departamento de marketing de Unilever Food Solutions, centrado en el uso práctico de herramientas tecnológicas para la gestión empresarial.

PalmaActiva ha organizado la ponencia 'Claves formativas para una mejora de las capacidades de la empresa en hostelería', con la intervención de Guillermo Montserrat, docente especialista en restauración; Ana La Iglesia y Floren Cabrera, técnicas de formación de PalmaActiva, que han abordado la formación como inversión estratégica para el sector.

La jornada del Foro ha continuado con la mesa sectorial 'El cliente en el eje del negocio', con el consejero delegado de Universal Hotels, Yannik Erhart; el de Nibau Hotels, Rubén Zamora; y el de Cap Vermell Grand Hotel, Toni Mir.

El foro ha concluido con la ponencia 'Añadir coctelería moderna a la carta: la clave de la diferenciación', a cargo de Kike Bayano, de On The Roks, Brand Ambassador de CCEP, y portavoz de la VIP, dedicada al papel de la coctelería como elemento estratégico en la oferta gastronómica actual y una degustación de cócteles.