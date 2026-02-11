Guillermo Soler, Willy, premiado en Horeca: "Es un reconocimiento para mí y para Diario de Mallorca, que me dio la oportunidad de escribir"

Guillermo Soler Summers, conocido como Willy, ha estado ligado a Diario de Mallorca casi toda su vida profesional. En esta cabecera, donde entró a trabajar en 1971, informó de muchas cuestiones: familia real, temas militares y náuticos, pero especialmente de gastronomía y de vinos. Este pasado martes, en la feria profesional Horeca, a sus 83 años ha recibido el premio de Periodismo y Cultura y allí se ha reencontrado con otros veteranos de un sector que él tan bien ha conocido.

¿Qué significa este premio?

Significa un reconocimiento para mí y para el diario, que me dio la oportunidad de escribir durante más de 40 años de gastronomía, una de las cosas periodísticas que más me gustan y, además, con la que estás de cara a la galería también.

En esos tiempos, ¿había mucha gente que se dedicaba al periodismo gastronómico en Mallorca?

No, fuimos de los primeros con otros periódicos, pero Diario de Mallorca se preocupó y yo, como iba a todas las presentaciones de vinos… Ahora todavía conozco a un montón de gente de aquella época, que ya somos veteranos todos.

Y de esos 40 años haciendo crítica gastronómica…

Más que crítica, era comentario. Yo crítica nunca he hecho. Yo he expuesto.

Guillermo Soler recibe el premio honorífico en la feria Horeca 2026 / B.RAMON

De toda esa época, ¿qué recuerda?

Lo más divertido eran las reuniones con periodistas en las jornadas de bolets del Hotel Son Vida, en el Valparaíso, en los principales hoteles. Yo creo que, salvo Melià, inauguré un montón de hoteles, sobre todo, la cuestión gastronómica, que en los hoteles, más o menos, se llevaba bastante bien.

Ahora ya hay mucha gente que se dedica a escribir y hablar de gastronomía.

Sí, pero la forma que yo lo hacía era diferente, porque éramos amigos, íbamos y descubríamos cosas, eran los principios. Ahora está muy comercializado. En aquel tiempo, además, ibas a los mejores sitios. Coincidió con la inauguración del Valparaíso, el relanzamiento del Son Vida, y restaurantes, que luego fueron cerrando.

¿Llegó a hacerse amigo de cocineros?

Sí, además, yo con los cocineros me he llevado bastante bien. Además, como yo he vivido solo, a mí me gusta mucho la cocina. Además, yo tenía una abuela vasca y mi madre, que decía que no sabía cocinar, nos daba bien de comer, platos de aquellos que te gustaban, unas croquetas de jamón, unos raviolis...

¿Cuál es la cocina que más aprecia?

Me gusta el variadillo que hay en España. He ido por muchos restaurantes, de Andalucía, Castilla, País Vasco, que he veraneado allí, y en España como muy a gusto. Y en otro sitio también que he comido muy a gusto, alegre y divertido, es en Italia. En Francia son muy serios, se come bien, pero es caro.

¿Una vivencia asociada a un plato?

Yo siempre recordaré que me comí un lenguado del Ródano, al lado de la iglesia de la Madeleine, en París, disfrutando, leyendo el periódico y comiendo allí. Estos son placeres, que a lo mejor en un restaurante así no los encuentras.