"Es una gran oportunidad", afirman las dos alumnas que estudiarán en Canadá y Estados Unidos con una beca de la Fundación Amancio Ortega

Dos estudiantes ovetenses viajarán en seis meses al otro lado del Atlántico para cursar 1º de Bachillerato con una prestigiosa beca de la Fundación Amancio Ortega. Larissa Zapico, alumna del colegio Nazaret, y Candela Benito, del colegio Santo Domingo de Guzmán (Dominicos), figuran entre los 450 alumnos elegidos en esta convocatoria para cursar sus estudios en Canadá y en Estados Unidos.

A las dos jóvenes les "encanta" viajar y podrán, gracias a estas becas, integrarse en la cultura del país de destino y perfeccionar su dominio del inglés, objetivos con los que surgió en 2010 el programa de la Fundación Amancio Ortega. Cuando se enteraron de la existencia de esta convocatoria, no dudaron en presentarse.

Candela Benito cursaba 2.º de ESO cuando vio un vídeo sobre las becas y ya entonces decidió que "iba a intentar lograr una, aunque pensé que era muy difícil". Tenía que esperar a cursar 4º de ESO y hace unos meses se inscribió. En agosto viajará a Estados Unidos, aunque aún no sabe a qué estado, para continuar con sus estudios. A Larissa Zapico le habló de esta convocatoria su padre al haber logrado una de las becas en ediciones anteriores "la hija de una compañera de trabajo". "Lo voy a intentar", pensó entonces la joven, cuyo destino será Ontario, en Canadá.

En septiembre del pasado año se abrió el plazo de inscripción y las dos estudiantes ovetenses tuvieron que presentar documentación, que incluía las notas académicas del último curso, en el que se pedía una nota media de notable. Tras una primera selección, llegaron las pruebas de inglés, con una online, y otra presencial. Esta última se celebró en León en el mes de octubre.

Los becados conviven con una familia anfitriona y acuden a centros educativos locales. Larissa Zapico y Candela Benito están "muy contentas" e "ilusionadas" por poder disfrutar de esta experiencia, que es una "gran oportunidad".

Felicitaciones

Podrán conocer otro modelo educativo y esperan, comentan, "conocer mucha gente y hacer amigos" además de participar en diversas actividades educativas y acudir a "clases muy específicas" que imparten en sus centros de destino. Aún les falta acudir a una reunión en Madrid en marzo, a la que asistirán los alumnos que disfrutarán de la beca. "Se fijaron dos fines de semana y tienes que elegir uno u otro", dice Larissa Zapico.

Desde que se supo que las dos estudiantes habían sido seleccionadas y que cursarían el próximo curso en Canadá y Estados Unidos han recibido "muchas felicitaciones" de sus amigos, sus compañeros de clase y sus familiares. La alumna del colegio Nazaret quiere estudiar, cuando finalice esta etapa educativa, Informática y le gustaría dedicarse "a la programación de videojuegos". Le gusta, afirma, "mezclar la parte científica y la creativa". La estudiante del centro Santo Domingo de Guzmán valora carreras del ámbito de la Salud, aunque también Matemáticas. Antes, tienen que cursar los dos cursos de Bachillerato, el primero de ellos en Norteamérica.